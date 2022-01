Drie Belgen gewond bij ongeval met luchtballon in Slovenië

Showbizz Sergio over het schandaal bij ‘The Voice of Holland’: "Binnenkort zijn er geen Nederland­se artiesten meer”

Sergio (56) had het tijdens ‘24 UUR LIVE’ kort over het schandaal bij ‘The Voice of Holland’. Verschillende Nederlandse artiesten waaronder Marco Borsato en Ali B worden momenteel beschuldigd van ongepast gedrag of seksueel misbruik. “Wat is me dat daar allemaal?”

