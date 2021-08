“Drie babylichamen gevonden in Franse garage”

Franse Gezond­heids­au­to­ri­teit raadt derde vaccin aan voor 65-plus­sers en kwetsbaren

14:30 De Hoge Gezondheidsautoriteit (HAS) in Frankrijk raadt aan om een herhaalvaccin toe te dienen tegen Covid-19 bij 65-plussers en anderen die het risico lopen op ernstige ziekte. De HAS raadt ook aan om "de vaccinprocedure te vereenvoudigen" voor de betrokkenen, door het vaccin tegen de griep en dat tegen Covid-19 gelijktijdig toe te dienen, vanaf eind oktober.