Dreigt er escalatie tussen China en de Verenigde Staten?

UPDATE Chinese spionage­bal­lon duikt ook “per ongeluk” op boven La­tijns-Amerika: huidige locatie onbekend

China bevestigt dat de ballon die eerder boven Latijns-Amerika werd opgemerkt en door de Verenigde Staten een “spionageballon” werd genoemd, van Chinese origine is, maar stelt wel dat hij bedoeld is voor civiel gebruik en niet als een bedreiging. De ballon werd vrijdag waargenomen in het luchtruim van Costa Rica, Colombia en Venezuela. Waar de ballon nu is, is niet bekend.

13:35