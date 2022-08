“Drank, drugs en diarree”: Duitse diplomaat vertelt wat voorafging aan dood Belgische echtgenoot

De Duitse diplomaat Uwe Herbert H. (62) beweert dat zijn Belgische echtgenoot Walter Henri Biot (53) er slecht aan toe was voor zijn dood in Brazilië . Dat blijkt uit zijn verklaring bij de politie. Daarin geeft de Duitse consul, die wordt verdacht van moord, zijn versie van de uren die voorafgingen aan het verdachte overlijden. Die zien er niet bepaald rooskleurig uit.

De Belg Walter Henri Biot (53), die al 23 jaar een koppel vormt met de Duitse diplomaat Uwe Herbert H. (62), werd vrijdagavond door de hulpdiensten dood aangetroffen op het balkon van hun luxueuze penthouse in Ipanema, een rijkenbuurt in Rio de Janeiro, aan het wereldberoemde strand van Copacabana.

Op een dertigtal plaatsen op het lichaam van de Belg werden verwondingen aangetroffen. Het gaat om blauwe plekken op gezicht, borst, buik en billen en een hoofdwonde. Bovendien bleek dat de secretaresse van de consul voor de komst van de politie nog snel bloedvlekken had proberen te verwijderen.

De consul werd aangehouden op verdenking van moord. Bij de politie gaf hij zijn versie van wat voorafging aan de dood van zijn echtgenoot. De krant ‘O Globo’ kreeg inzage in die verklaring. Afgaande op wat hij vertelt, bestond het leven van het koppel niet uit rozengeur en maneschijn.

Verhuis naar Haïti

Het koppel woonde sinds vier jaar in Rio de Janeiro. In mei kregen ze echter te horen dat de consul naar Haïti zou verhuizen. Het is voor diplomaten niet ongebruikelijk dat ze om de vier jaar van post verwisselen. “Eerst was hij blij met de verhuizing, maar een maand geleden raakte hij nerveus en bedroefd over de organisatie ervan”, verklaarde Uwe Herbert H. (62).

De Duitse consul Uwe Herbert Hahn wordt weggeleid door de politie.

Daarop begon zijn Belgische echtgenoot drank en drugs te gebruiken, en daarbij kalmeermiddelen om te slapen. Dat leidde volgens de Duitser tot irrationeel gedrag. “Hij lag vaak in bed, werd schreeuwend wakker, viel uit bed en struikelde over meubels”, zegt de Duitser.

Diarree

Vrijdag, voorafgaand aan zijn dood, had Walter Henri Biot (53) volgens zijn echtgenoot last van zware diarree. “Hij bevuilde het hele pand”, klinkt het in zijn verklaring. “Rond 11 uur ging hij 20 minuten naar buiten om de hond uit te laten, met vuile kleren, totaal verwaarloosd en zonder gegeten te hebben.”

De Duitse consul was thuis aan het werk en vroeg zijn echtgenoot bij thuiskomst om een douche te nemen. “Even later hoorde ik hem wanhopig en verward schreeuwen in de badkamer. Hij beefde en had grote ogen, alsof hij een paniekaanval had gekregen.” De consul beweert dat hij de douche uitzette, zijn echtgenoot afdroogde in een poging hem te kalmeren, en vervolgens weer aan het werk ging.

Champagne

Toen ze later samen in de woonkamer waren, zouden ze allebei Champagne gedronken hebben, maar Walter Henri Biot (53) voelde zich moe en zou in slaap gevallen zijn. Rond 17 uur zou Uwe Herbert H. (62) zijn echtgenoot wakker gemaakt hebben en overtuigd hebben om iets te eten en te drinken.

Het gebouw waar het koppel woonde, in een luxebuurt in Rio de Janeiro.

De consul begaf zich naar de keuken om pasta klaar te maken. Toen hij terugkeerde naar de woonkamer om te roken, zou Walter Henri Biot (53) een paniekaanval gekregen hebben. “Hij stond op, liep weg, struikelde over het tapijt en viel met zijn gezicht op de grond”, zegt de consul.

“Hij is weer dronken”

Uwe Herbert H. (62) maakte een foto van zijn echtgenoot die op de grond lag en stuurde die naar een vriend in New York om te laten zien “dat hij weer dronken was”. Naar eigen zeggen probeerde hij toen zijn echtgenoot op te tillen, maar “die bleef maar kreunen”.

Onderzoek van de politie bracht aan het licht dat geprobeerd was bloedsporen te laten verdwijnen.

Volgens de consul ontdekte hij op dat moment een bloedvlek aan het hoofd van zijn echtgenoot. Hij raakte zelf ook in paniek en sloeg op de billen van zijn man in de hoop hem te reanimeren. Later wendde hij zich tot de conciërge van het flatgebouw om hulp te vragen. De conciërge verwittigde de hulpdiensten. Toen die ter plaatse kwamen, was de Belg echter al overleden.

Kneuzingen en schaafwonden

De arts achtte het mogelijk dat de man een paniekaanval kreeg, viel en zo om het leven kwam, maar hij wilde toch ook een autopsie. Daaruit bleek dat Walter Henri Biot (53) stierf door een bloeding aan het hoofd, veroorzaakte door een stompe inslag. Volgens het rapport vertoonde het lichaam dertig verwondingen. Het gaat onder meer om kneuzingen en schaafwonden op armen, benen, romp en hoofd.

Politieagenten troffen in flat verschillende meubels aan in wanordelijke staat en sporen van bloedvlekken op de vloer en in een zetel. Net voor de aankomst zou de secretaresse van de consul nog schoongemaakt hebben, volgens haar verklaring “omdat de hond aan een plas bloed likte”.

Diplomatieke onschendbaarheid

De politie vindt de uitleg van de Duitse consul ongeloofwaardig en heeft hem gearresteerd op verdenking van moord. Zijn advocaat vroeg volgens ‘O Liberal’ om de vrijlating vanwege de diplomatieke onschendbaarheid en een gebrek aan duidelijke bewijzen. De rechter wees dat verzoek af en liet de consul ‘op heterdaad’ arresteren.