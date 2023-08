Drama op vakantie in Frankrijk: Belg (20) valt in zee, raakt bewusteloos en zakt 14 meter naar zeebodem

Ook in Brus­sel-Noord is crackpro­bleem desastreus. Jonas (38) getuigt: “Moeten mijn vriendin en ik ons bewapenen om onszelf te beschermen?”

Elke dag zitten er junkies crack te roken op de trappen van zijn rijhuis. Twee keer werd hij deze maand bedreigd en in het gezicht geslagen in zijn eigen straat. “Ja, meneer. We kennen uw aanvaller. Hij valt ons ook lastig, zei de politie… en een minuut later was de kous af.” Aan het woord is Jonas Van Overwaelle (38), een uitgeweken Vlaming die al zo'n tien jaar in Brussel-Noord woont met z’n vriendin. De dertiger vertelt hoe hij afgelopen vrijdag opnieuw in het wilde weg werd aangevallen.