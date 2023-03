Drama op Frans kampioenschap canicross: deelnemende honden dood door giftige gehaktballen

Wat mogen we verwachten van herstart van proces Sanda Dia? Ge­rechtsjour­na­list Faroek Özgünes legt uit

Maandag gaat het proces rond de dodelijke doop van Sanda Dia opnieuw van start. Het proces zit nu bij het Hof van Beroep in Antwerpen. “Eerst was er vanuit gegaan dat het Hof vrij snel de procedurekwestie zou beslechten. En dat ze zouden beslissen of de zaak teruggaat naar Hasselt of dat ze de zaken naar zich toe zouden trekken”, vertelt gerechtsjournalist Faroek Özgünes bij VTM NIEUWS. “Maar het Hof heeft zichzelf ruimschoots de tijd gegeven om het dossier te bestuderen. Ze hebben nu vijf tot zes dagen uitgetrokken om alle partijen te horen. Dus eigenlijk wordt dit proces al in Antwerpen gevoerd.”