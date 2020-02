Mercy Ships Gesponsorde inhoud Dr. Gary Parker, de drijvende kracht achter het ziekenhuisschip van Mercy Ships Een levenslang engagement als vrijwillig chirurg Aangeboden door Mercy Ships

08u00 0 Tonnen respect verdienen ze, de chirurgen en verpleegkundigen van Mercy Ships die langs de westkust van Afrika - geheel vrijwillig en onbezoldigd - gratis operaties uitvoeren en daarmee het leven redden van patiënten met een levensbedreigende aangezichtstumor of een andere zware aandoening. En hún grote held en inspirator, dat is dr. Gary Parker, die al 33 jaar aan boord is van het grootste private ziekenhuisschip ter wereld. Een indrukwekkend engagement waar hij al even ongelooflijk minzaam en nederig bij blijft.

“Wélke andere chirurgen?”

Dokter Gary Parker staat als Chief Medical Officer aan het hoofd van het medisch team aan boord van de Africa Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld. Hij is de grote mentor van de 450 vrijwilligers aan boord die professionele medische hulp verlenen, onder wie ook de Belgische dokters Maurice Mommaerts, Jos Claes en Dominique Kerremans. Het is een indrukwekkende, goed geoliede machine met topexperten in hun vakgebied. De dokter blikt graag terug op de beginjaren bij Mercy Ships. “Ik was net afgestudeerd als chirurg in Engeland en hoorde over de organisatie”, vertelt hij met die typische minzame glimlach en twinkeling in zijn ogen. “Enkele jaren later kwam ik terug in contact met de dokter die ik mijn nummer had gegeven. Ze zei: ‘We hebben wat vertraging opgelopen, het schip wordt nog klaargemaakt in een rederij in Canada, maar we vertrekken binnenkort naar een lokaal ziekenhuis in Mexico, ga je mee?’ Dus vloog ik van Noord-Wales naar Mexico en op de achterbank in de auto zei ik tegen de dokter: ‘Ik kijk er echt naar uit om de andere chirurgen te ontmoeten!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Welke andere chirurgen?’ Dat was het begin van mijn carrière bij Mercy Ships en mijn engagement, of wat ik zelf wel eens ‘Gods hinderlaag’ noem.”

Goedaardig maar levensbedreigend

Die eerste opdracht van Dr. Gary, zoals hij door zijn collega’s aan boord wordt genoemd, zou drie maanden duren, maar intussen is de chirurg al 33 jaar aan boord van het ziekenhuisschip. Hij leerde op de Africa Mercy, de omgebouwde Deense treinveerboot van Mercy Ships, zijn vrouw Susan kennen en samen brachten ze twee kinderen groot op het schip, Carys en Wesley. Nu die ‘de ouderlijke boot’ hebben verlaten voor hogere studies aan het Amerikaanse vasteland, is de dokter vastbesloten om zijn werk op de Africa Mercy verder te zetten. Dag na dag maakt hij net zoals zovele andere dokters het verschil in de operatiekamer. “We kunnen de hele wereld niet veranderen, maar wel de wereld van één persoon en dan nog één en nog één”, vertelt hij op de site van Mercy Ships. “Wanneer wij in het Westen naar de dokter gaan als wij een knobbeltje in onze nek, onze borst of waar dan ook hebben gevoeld, willen we horen: ‘Maak je geen zorgen, het is niets kwaadaardigs’. Dit betekent dat het niet om kanker gaat en dat het niet naar andere delen van je lichaam zal uitzaaien, maar ter plaatse waar het zich bevindt zal blijven aangroeien. Als je dan geen toegang hebt tot chirurgie, wordt het goedaardige probleem een groot probleem. Je sterft dan omdat de tumor zo groot geworden is, dat je er niet meer door kunt ademen en je langzaam gaat stikken.”

Hopen op een betere toekomst

Dr. Gary opereerde in ontelbare landen in Afrika die tot de armste ter wereld behoren volgens de Human Development Index van de Verenigde Naties. Hij heeft dan ook een goed zicht op ontwikkelingshulp. In het volgende filmpje geeft hier meer uitleg over:



“Je kunt als westerling een arm Afrikaans dorp binnenrijden en zeggen: ‘Oké, laat ons samenwerken en zorgen voor drinkwater, een schooltje bouwen en een beter ziekenhuis’. Ze zullen je met een apathische blik bekijken en zeggen: ‘Waarom zouden we jou geloven? Wij hebben nog nooit hulp gekregen. Wij overleven’. Die mensen zijn niet lui, ze zijn niet dom, ze hebben alleen geen sprankeltje hoop. Als wij op het schip een kind met een gespleten lip kunnen helpen, of een vrouw met een gezichtstumor die werd verstoten, gaan die mensen ’s avonds terug naar het dorp en hebben zij hoop voor de toekomst in zich.” Of zoals hij het zo mooi verwoordt: “Om hoop voor de toekomst geloofwaardig te maken, moet het vandaag zichtbaar zijn.”

Een kleine groep gelijkgezinden op een grote boot

Dr. Gary loopt meestal op het ziekenhuisschip rond in kleurrijke, Afrikaanse kleding om het vertrouwen van de patiënten te winnen. Achter een eenvoudig brilletje schuilen bruine ogen die elke patiënt minzaam, begrijpend en dienstbaar aankijken. Het is volgens hem een aanpak die blijkbaar afstraalt op alle vrijwilligers aan boord van Mercy Ships. “Tijdens een van onze eerste bezoeken aan Togo kwam een jonge vrouw naar de screening. Ze had een hele reeks enorme tumoren voor- en achteraan haar gezicht die volledig geïnfecteerd waren en enorm stonken en die ze afdekte om de vliegen weg te houden. Ze zat daar helemaal alleen, niemand kon die geur verdragen, met een angstige blik in de ogen. Een van onze jongere medewerkers zag haar en zei: ‘Maak je geen zorgen, de dokters komen er zo aan’. Hij legde zijn hand daarbij even op haar schouder En die vrouw zei: ‘Het is tien jaar geleden dat iemand mij durfde aan te raken, niemand in het dorp durfde dat. Die metalen boot en die apparatuur schrikt mij af, maar ik vertróúw jullie’. We hebben haar ook effectief van de tumoren kunnen verlossen en de geur is weg. Al die hightech die soms rond chirurgie hangt... Als je neus je zegt om de ene kant op te gaan en je hart om de andere kant op te gaan: luister dan naar je hart.”

Doe een gift!

Mercy Ships streeft naar meer toegang tot medische zorg wereldwijd. Met het grootste private ziekenhuisschip ter wereld – de Africa Mercy – wil de internationale organisatie de leemtes in de gezondheidszorg van ontwikkelingslanden opvullen, in eerste instantie door de meest urgente chirurgische nood van de armste bevolking aan te pakken. Het einddoel is een permanente verbetering van de gezondheidszorg in een ontwikkelingsland. Voor haar werking is Mercy Ships volledig aangewezen op giften en donaties.

Wil je meer weten over Mercy Ships, surf dan naar www.mercyships.be. Giften zijn mogelijk via de website of rekeningnummer BE90 0016 0298 6432.