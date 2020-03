Mercy Ships Gesponsorde inhoud Dr. Dominique Kerremans werkt als oogarts voor Mercy Ships: “Iemand terug laten zíén: het blijft telkens een magisch moment” Aangeboden door Mercy Ships

03 juni 2020

08u00 0 Oogarts Dominique Kerremans vertrok eind februari al voor de derde keer richting de Africa Mercy, het ziekenhuisschip van de internationale organisatie Mercy Ships dat momenteel voor anker ligt in Senegal. Zij geeft daarmee de allerarmste mensen op onze planeet hun zicht volledig terug... en ze geeft hen vooral hoop op een mooie toekomst.

Momentum

“Ik wou eigenlijk al van in mijn jeugd ontwikkelingswerk doen, maar je weet hoe dat gaat. Je hebt twee grote dromen: een gezin en dokter worden. Nadat de zorg voor de kinderen en de ouders verminderden, kwam er ruimte voor een derde droom: opereren in de derde wereld. Ik startte vorig jaar ook een eigen groepspraktijk, dus kan ik meer tijd vrijmaken voor mijn engagement voor Mercy Ships. Maar dat foldertje over de organisatie dat ik ooit in de bus kreeg, had al die tijd in mijn kast gezeten...”

Eerste missie als oogchirurg

“Ik solliciteerde online oorspronkelijk voor chirurgie en kwam in de talent pool van Mercy Ships terecht. Maar omdat ik niet langer wou wachten, gaf ik ook te kennis dat ik ook gewoon wou meegaan als oogarts in hun eye-team, dus zonder zelf te solliciteren. En zo kwam ik begin 2018 een eerste keer op de boot terecht in Kameroen, als ‘senior ophtalmic technician’. Een jaar later volgde een tweede missie in dezelfde functie in de havenstad Conakry in Guinee en nu trek ik dus naar Senegal. Intussen heb ik de medische techniek die Mercy Ships gebruikt volledig onder de knie en kan ik binnen het team twee weken aan de slag als chirurg aan de operatietafel. Het is dus een korte missie, maar de bedoeling is zeker om bij een volgende keer voor een langere periode aan boord te blijven.”

Geen zonnebril

“Wij helpen in Afrika mensen met een ander soort van cataract dan in de westerse wereld. De belangrijkste oorzaak van het slechte zicht van de patiënten aan boord van de Africa Mercy is te veel zonlicht en het feit dat mensen daar amper zonnebrillen dragen. Tijdens de screenings in het binnenland selecteren wij de zwaarst getroffen patiënten met een zicht van amper 1 op 10. Die Afrikanen zien ons als een geschenk van God. Hen terug laten zien is zelfs na al die keren een magisch moment, telkens weer.”

Andere kijk op de wereld

“De medische en chirurgische zorg die Mercy Ships aanbiedt, is volledig gratis en dat zorg voor een unieke vibe op schip. Er is geen rang of stand, er is geen na-ijver en iedereen is gelijk: de 450 vrijwilligers aan boord van het schip hebben allemaal de neus in dezelfde richting en willen zo veel mogelijk mensen helpen. Het zorgt voor een ongelooflijk groepsgevoel en een enorme drive binnen ons team. Je komt ook helemaal opgeladen terug naar huis en gek genoeg krijg je pas dan de emotionele weerbots van zowel de armoede en ellende als die magische momenten die je hebt meegemaakt.”

Groepsgevoel

“Mensen die bijna blind zijn, terug laten zien is natuurlijk bijna een mirakel voor de patiënten. Heel mooi is ook dat wij patiënten zeven à acht weken naar de ingreep nog eens terugzien voor een preventieve nabehandeling. Die vrijdag waarop dat gebeurt, noemen we op het schip The Celebration of Sight, zeg maar De Viering van het Zicht. Mercy Ships is een christelijk geïnspireerde organisatie, maar op die viering telt nationaliteit of religie eigenlijk niet mee. We hebben ervoor kunnen zorgen dat mensen terug meetellen in het dorp, we hebben mensen kunnen genezen en dus hoop gegeven, we hebben mensen uit een sociaal isolement gehaald... Je hoort heel emotionele verhalen van mensen die hun zicht teruggekregen hebben. En tegelijk is het schrijnend dat al die mensen zolang op die mirakelingreep moeten wachten omdat er geen medische zorg in hun dorp aanwezig is.”

Ubuntu

“Mercy Ships heeft mij ook als mens veranderd, absoluut. Ken je ubuntu, de Afrikaanse filosofie dat je eigenlijk pas mens wordt door te functioneren in een groepsgebeuren? Die opvatting staat zowat haaks op de individualiteit in onze westerse cultuur. Het gaat bij ubuntu over zaken als respect voor elkaar, toewijding voor elkaar. Ik denk dat wij dat met Mercy Ships ook proberen te doen met al onze hightech en technologie aan boord. Wij willen mensen in Afrika dezelfde goede medische zorg aanbieden als in het Westen. Iedereen is gelijk. En daarnaast gaat ubuntu bij veel Afrikanen ook respect voor de ouderen – in veel stammen functioneren de oudste bewoners van het dorp als raadsheren, terwijl je in onze samenleving vanaf een bepaalde leeftijd niet meer meetelt.”

