Douane Beiroet wilde ammoniumnitraat al langer weg maar kreeg geen gehoor HR

05 augustus 2020

11u47

Bron: ANP 0 De douane in de haven van Beiroet heeft herhaaldelijk aangedrongen op het verwijderen of verschepen van de enorme voorraad ammoniumnitraat in een opslagplaats. De verantwoordelijke magistraten gaven echter telkens geen gehoor, meldt de nieuwszender al-Jazeera. Er lag 2750 ton van het spul in een loods. Het wordt gebruikt in kunstmest, maar ook als explosief bijvoorbeeld door het leger, in de mijnbouw of bij bomaanslagen.

Het ammoniumnitraat was afkomstig van een onder Moldavische vlag varend vrachtschip dat onderweg van Georgië naar Mozambique pech kreeg en daarom in september 2013 aanmeerde in Beiroet. Er ontstond juridisch getouwtrek over het schip en over de lading en de Libanese justitie nam het in beslag.

Maar de douane begreep dat de lading daar weg moest en gaf in 2014 in een brief het advies het ammoniumnitraat snel te verschepen, te verkopen aan de particuliere onderneming Lebanese Explosives Company of het cadeau te doen aan het leger. In een bezorgde brief stond dat de stof “in een loods onder ongeschikte klimatologische omstandigheden” een gevaar vormt voor de haven en het havenpersoneel.

Een nieuw aangetreden douanechef verbaasde zich in 2017 dat het nitraat er nog steeds lag, en schreef dat er snel een rechterlijk besluit moest komen, vanwege het gevaar van het nitraat voor iedereen die er werkte.

Grot van Ali Baba

De door de overheid geëxploiteerde haven heeft overigens een slechte naam in Beiroet. Er zou op grote schaal worden gesjoemeld met de in- en uitvoer van goederen en ze wordt daarom ook “de grot van Ali Baba en de veertig rovers” genoemd.

Lees ook:

IN BEELD. Zo verschrikkelijk is verwoesting na gigantische explosie in Beiroet



Thomas (20) was in de haven van Beiroet: “De knal die we hoorden was echt niet normaal”