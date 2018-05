Dotan is terecht... Maar wil niet gevonden worden EDA

05 mei 2018

14u14 0 Dotan is 'Home', alleen wil hij niet zeggen waar. Na de dramatische oproep van zijn moeder Patty vreesde Nederland en Vlaanderen even het ergste, maar nu blijkt de verguisde zanger toch een teken van leven te hebben gegeven.

Dotan wil niet gevonden worden. Dat heeft hij via een tussenpersoon aan zijn moeder Patty Harpenau duidelijk gemaakt. Zijn moeder deed zaterdag in De Telegraaf een emotionele oproep aan Dotan, omdat ze hem al twee weken lang niet kon bereiken. "Geef me een teken van leven", smeekte ze.

Na de publicatie in De Telegraaf kreeg Patty het gewenste levensteken te horen. "Ik heb inmiddels via via contact gehad met Dotan", vertelt Patty. "Hij heeft behoefte aan rust en wil even niet gevonden worden." Ze weet niet waar haar zoon zich schuilhoudt.

Patty had niets meer van haar zoon gehoord na zijn interview in RTL Late Night twee weken geleden. "Ik ben radeloos en maak me grote zorgen. Hij belt me niet en ik kan hem niet bellen. Zijn telefoon is afgesloten en hij heeft al zijn concerten afgezegd. Ik slaap er niet van", zei ze in de krant.

"Ontzettend veel spijt"

De reden waarom zijn moeder zo bezorgd was? Dotan gaf onlangs toe dat hij gebruik had gemaakt van nepaccounts op sociale media om zijn muziek te promoten. De 31-jarige singer-songwriter liet toen in een videoboodschap weten er "ontzettend veel spijt van te hebben".

Begin vorige maand bracht De Volkskrant aan het licht dat vanaf 2011 minstens 140 nepprofielen werden aangemaakt om op Twitter, Facebook en Instagram het imago van de zanger op te poetsen. Dotan annuleerde vervolgens al zijn concerten, kreeg allerlei verwensingen naar het hoofd en verdween toen mysterieus onder de radar.