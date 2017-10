Door taliban gegijzelde Bowe Bergdahl pleit schuldig voor desertie mvdb - jc

19u15

Bron: Belga 0 AFP Robert Bowdrie 'Bowe' Bergdahl (links) komt aan bij de krijgsraad op de militaire basis Fort Bragg in North Carolina. De Amerikaanse soldaat Bowe Bergdahl, die na vijf jaar gevangenschap door de taliban vrijkwam bij een controversiële gevangenenruil, heeft vandaag voor de krijgsraad schuldig gepleit aan desertie en wangedrag tegenover de vijand.

"Ik heb mijn observatiepost uit eigen beweging verlaten", zei Bergdahl volgens nieuwszender CNN tegenover de militaire rechter op de militaire basis Fort Bragg in North Carolina. "Ik was mij ervan bewust dat weggaan onwettig was".

Bowe Bergdahl had zijn militair kamp in de Afghaanse provincie Paktika op 30 juni 2009 om nog niet opgehelderde redenen verlaten. De taliban namen hem enkele uren later gevangen.

Reuters Bergdahl voor hij werd uitgestuurd naar Afghanistan.

Met de taliban gelinkte militanten hielden hem vijf jaar in Pakistan vast, tot Washington instemde met de invrijheidsstelling van vijf talibankaders die in Guantanamo vastzaten. Die omstreden gevangenenruil onder de Democratische president Barack Obama vond in mei 2014 plaats.

Drie kameraden zwaargewond

Bergdahl (31) riskeert vijf jaar cel voor desertie en levenslang voor wangedrag ten opzichte van de vijand. Maar hij kan nu op een mildere straf rekenen dankzij zijn schuldbekentenis. "Wangedrag ten opzichte van de vijand" impliceert dat hij met zijn gedrag kameraden in gevaar heeft gebracht. Zo zijn bij het zoeken naar hem drie van hen zwaargewond geraakt.

Op 23 oktober begint de procedure om de strafmaat vast te stellen. Tijdens de verkiezingscampagne heeft de huidige Republikeinse president Donald Trump de soldaat als een "vuile verrader" die executie verdient gebrandmerkt.

Robert Bowdrie 'Bowe' Bergdahl, die werd aangeklaagd in 2015, is vandaag nog altijd in actieve dienst: hij heeft een kantoorjob op een militaire basis in San Antonio. Het tweede seizoen van Serial, één van de meest beluisterde podcasts ter wereld, draaide helemaal rond zijn zaak.