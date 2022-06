Doodsbedreigingen voor politie Idaho na arrestatie rechts-extremisten die Pride-mars wilden verstoren

UPDATEDe politie in de Amerikaanse staat Idaho heeft doodsbedreigingen ontvangen na de arrestatie zaterdag van 31 leden van een wit-nationalistische groep. De groep stond volgens de politie op het punt een Pride-evenement te verstoren van de LGBTQ+-gemeenschap in de plaats Coeur d’Alene.

“De politie van Coeur d’Alene werd getipt door een burger dat er zich ‘een klein leger’ had verzameld op een parkeerplaats van een hotel”, stelde woordvoerder Lee White op een persconferentie. De groep stapte in een vrachtwagen, die even later door de politie staande werd gehouden. Iedereen werd gearresteerd.

Volgens de rechercheurs behoren de arrestanten tot het Patriot Front, een groep die werd gevormd in de nasleep van de neonazimars in Charlottesville.

“Ze kwamen om rellen te veroorzaken in het centrum van de stad,” aldus White. In de stad met 55.000 inwoners vond zaterdagmiddag een evenement plaats dat georganiseerd werd door de plaatselijke Pride Alliance. Leden daarvan maken deel uit van de LGTBQ+-gemeenschap.



Bedreigingen

Volgens de eerste bevindingen hadden de arrestanten minstens één rookgranaat en een actieplan bij. Het ging om burgers uit verschillende staten van de VS. Ze droegen maskers, kaki broeken, schilden en andere uitrusting. Politiechef Lee White zei dat hij en zijn collega’s verrast waren door “het niveau van voorbereiding dat we zagen” en door de “uitrusting die door die personen werd gedragen”. En: “Het was ons meteen heel duidelijk dat dit een losbandige groep was met slechte bedoelingen.”

Sindsdien heeft de politie van Coeur d’Alene ongeveer 150 telefoontjes ontvangen, veelal anoniem, van mensen die “naar ons wilden schreeuwen en brullen” en die “doodsbedreigingen uitten tegen mezelf en andere leden van de politie, alleen omdat we ons werk deden”, zei politiechef Lee White. Hij schreef de beledigende oproepen toe aan “haatgroepen van buiten Coeur d’Alene”. Eén telefoontje kwam uit Noorwegen.



Volgens de rechercheurs behoren de arrestanten tot het ‘Patriot Front’, een groep die werd gevormd in de nasleep van de neonazimars in Charlottesville zo’n vijf jaar geleden. Een rechtsextremist reed toen met zijn auto in op een groep tegendemonstranten. Eén vrouw kwam daarbij om het leven, heel wat anderen raakten gewond.

De 31 extremisten zijn maandag op borgtocht vrijgelaten en verschijnen “in de komende weken” voor de rechter, aldus een rechtbankgriffier.

