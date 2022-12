Doodgestoken meisje (14) in Duitsland danste hiphop en had tweelingbroer die toevallig eerdere bus nam

Twee dagen na een dodelijke mesaanval in het Duitse Illerkirchberg is nog altijd niet duidelijk wat de dader, een asielzoeker uit Eritrea, tot de feiten heeft aangezet. Wel heeft het slachtoffer een gezicht gekregen. Ece (14) danste graag hiphop. Ze heeft een jonger zusje, en een tweelingbroer die maandag toevallig een eerdere bus nam. “Ze was altijd vrolijk en heel open.”

Honderden mensen kwamen dinsdagavond samen in Illerkirchberg, een bescheiden gemeente met 4.900 inwoners, om afscheid te nemen van Ece S. (14). Het meisje was maandagochtend op weg naar school met haar vriendin Nerea M. (13) toen ze vanuit het niets werd aangevallen en een mes in de buik kreeg. Beide meisjes werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar Ece (14) overleefde het niet.

De dader, een 27-jarige asielzoeker uit Eritrea, vluchtte naar een opvangtehuis voor vluchtelingen en werd snel opgepakt. “We weten niet wat hem ertoe heeft aangezet deze vreselijke daad te plegen”, zei Bernhard Weber, politiechef in de stad Ulm, dinsdagavond.

Mogelijk koos de dader zijn slachtoffers toevallig uit, al blijft dat voor velen moeilijk om te geloven. Het gerecht wil dat de man een psychiatrisch onderzoek ondergaat. De man zit intussen in de gevangenis op verdenking van moord.

Tweelingbroer

Over het slachtoffer zijn intussen wel meer details bekend. Ece (14) had maandagochtend samen met haar tweelingbroer het huis verlaten. Maar het meisje met Koerdische roots wilde nog even wachten op Nerea (13), de vriendin waarmee ze haar geheimen deelt. Haar tweelingbroer zat daarom maandag op een vroegere bus naar school. Toen hij daar aankwam, ging zijn telefoon en kreeg hij het vreselijke nieuws te horen van zijn moeder.

Volledig scherm Op de plaats van het drama liggen kaarsen en bloemen van buurtbewoners. © AP

Ece (14) was lid van de hiphopgroep Crew United en had normaal op dinsdag dansles. “Ece was altijd vrolijk en heel open”, vertelt een dansvriend aan ‘Bild’.

“Gebrek aan integratie”

Dinsdagavond ging de dansles niet door, maar was er een afscheidsplechtigheid voor Ece. Daar was naast verdriet ook woede en onbegrip te merken, schrijft ‘Focus’. Veel bewoners zitten met angst. Het opvangtehuis waar de dader verbleef, ligt vlak bij hun huizen en de plaats waar hun kinderen naar school gaan.

Volledig scherm Ece S. (14) was volgens vrienden altijd vrolijk en heel open. © RV

Erdal Yildiz, een familievriend die Ece kent sinds ze een kind was, vindt dat asielzoekers meer hulp moeten krijgen. “Er is een probleem van gebrek aan integratie”, zegt Erdal. “Verschillende asielzoekers worden ergens in een kleine stad in een huis geplaatst en hebben nauwelijks kansen om te integreren. Waar gaat dit toe leiden?” Toch wil hij niet veralgemenen. “Niemand kende hem. De familie weet niet wie hun dochter heeft vermoord. Niet iedereen is zoals hij. Dit zijn geïsoleerde gevallen.”