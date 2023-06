Dood van zes Afrikaanse jachtluipaarden in Indisch park zorgt voor kritiek

Volgens wetenschappers stierven de dieren door de stress die ze hebben ervaren tijdens hun verplaatsing naar het Indische Kuno National Park. In een reactie aan The Guardian liet Adrian Tordiffe, een dierenarts die verbonden is aan Project Cheetah, weten dat de dood van de dieren geen verrassing is. “Het feit dat we in korte tijd meerdere sterfgevallen hebben gehad, is niet ongebruikelijk omdat we in een risicovolle periode zitten”, zegt hij. Ook voorspelde Project Cheetah dat zo’n 50% van de uitgezette dieren het niet zou halen. Het project wil jachtluipaarden uitzetten in India om zo de wereldwijde populatie op te krikken. Doordat hun territorium steeds kleiner wordt, klimaatsverandering, stroperij en conflict met de mens blijft er nog maar 9% van het oorspronkelijke aantal jachtluipaarden over.