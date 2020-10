Dood Sanda Dia op voorpagina van The New York Times: “Een symbool van groeiende intolerantie” Tom Windey

04 oktober 2020

15u19

Bron: De Morgen 3 The New York Times besteedt vandaag uitgebreid aandacht aan de dood van Sanda Dia tijdens een ontgroeningsritueel van studentenclub Reuzegom in 2018. Ze situeert het drama binnen grotere problemen in ons land met racisme en extreemrechts.

“Een zwarte Belgische student zag een witte studentenvereniging als zijn uitweg. Het werd zijn dood”, kopt het artikel.



In het stuk focust de krant op de tegenstelling tussen Sanda Dia, de zoon van een geïmmigreerde fabrieksarbeider, en de Reuzegom-leden die uit de “Antwerpse witte elites” komen. De krant wijst erop dat de zaak aanvankelijk als een tragisch ongeval te boek stond, maar dat foto’s van Reuzegom-leden in Ku Klux Klan-gewaden en een verwijzing naar “onze goede vriend Hitler” in en toespraak er “een nog lelijker verhaal” van maken.

De krant probeert de drijfveren van Sanda Dia bloot te leggen. “In zo’n club zitten heeft voordelen”, wordt Sanda’s broer geciteerd. “Als je hen kent, is dat goed voor je netwerk”

Het artikel zoomt verder in op hoe de universiteiten in ons land “eerder links” zijn, maar dat binnen sommige studentenclubs ook Vlaams conservatisme leeft. De krant situeert dat binnen het grotere plaatje van een nationalistische beweging in ons landsdeel die “openlijk racistisch en anti-immigratie is, en die sterker wordt.”

Waar de Black Lives Matter-protesten in ons land dit voorjaar een “bloederig verleden” onder Leopold II en het kolonialisme opnieuw onder de aandacht brachten, werpt de dood van Sanda Dia licht op het huidige Belgische probleem met extreemrechts en identitaire politiek, luidt het.

De krant vermeldt daarbij “de substantiële separatistische beweging” in Vlaanderen, die zich wil afscheiden en zich steeds sterker opstelt tegen de islam en immigratie. Reden voor New York Times om de dood van de jongeman “een symbool van groeiende intolerantie” in ons land te zien.

Lees hier het volledige artikel.

