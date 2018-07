Donkmeer breidt aantal petanquebanen uit tot 19 19 juli 2018

02u29 0 Verblijfpark Donkmeer zal op termijn in totaal over negentien petanquebanen beschikken, met dank aan Vlaamse subsidies.

In verblijfpark Donkmeer, aan de Gentse Steenweg, staat petanque centraal, en dat is ook Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) niet ontgaan. Hij maakt immers een subsidie van 7.167 euro vrij.





"Ik ben zelf een petanqueliefhebber", zegt Tino Facchin, eigenaar en uitbater van verblijfpark Donkmeer. "Eind vorig jaar kwam ik op het idee om hier petanqueclub Donkmeer op te richten. Het is een sport die jong en oud met elkaar in contact brengt, en waar iedereen zich al eens graag aan waagt."





Donkmeer beschikte al over vier petanquebanen en afgelopen winter werd ook een indoor-terrein ingericht met nog eens negen banen. Met de subsidie werden intussen al drie nieuwe terreinen aangelegd, centraal op de camping. "We hebben nu nog tot 2020 de tijd om nog eens vier terreinen aan te leggen. Die zullen ook met de subsidie betaald worden." (KDBB)





