Donald Trump wijst van verkrachting beschuldigde Chinees toch niet uit "want hij is lid van Trumps resort" LB

12u26

Bron: Wall Street Journal 0 AP "We moeten deze crimineel het land uitzetten", zou president Trump gezegd hebben over een Chinese voortvluchtige die van verkrachting wordt beschuldigd. Trump zou echter van mening veranderd zijn nadat hij erachter was gekomen dat de man betalend lid is van zijn Mar-a-Lago resort in Florida.

Guo Wengui, miljardair en vastgoedontwikkelaar, ontvluchtte in 2014 China nadat hij had vernomen dat hij zou gearresteerd worden op last van verkrachting, omkoping en ontvoering. Hij ontkent de beschuldigingen. Volgens de krant Wall Street Journal verklaarde president Trump tijdens een bespreking van het buitenlands beleid inzake China dat hij minstens één "Chinese crimineel" kende die de VS meteen moesten uitwijzen. Hij haalde toen een brief van de Chinese overheid boven waarin die de uitlevering van Guo verzocht. De brief was aan de president afgeleverd door Steve Wynn, een casinomagnaat met zakenbelangen in de Chinese casinostad Macau.

Volgens The Wall Street Journal overhaalden Trumps adviseurs hem de Guo niet uit te leveren aan China en slaagden ze daarin nadat ze hem vertelden dat Guo lid is van Trumps Mar-a-Lago resort in Florida.

De Chinese miljardair en vastgoedontwikkelaar Guo Wengui.

Vrees voor diplomatieke rel

Na zijn vlucht uit China heeft Guo de Chinese regering van corruptie beschuldigd, zonder daar evenwel bewijzen van te leveren. Functionarissen van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken bezochten Guo in mei in New York. Ze eisten dat hij zou stoppen met zijn beschuldigingen te tweeten en probeerden hem te overhalen terug te keren naar China. Omdat die functionarissen de VS waren binnengekomen met visa die hen niet toelieten zaken te doen, werden ze door het FBI het land uitgezet. Twee dagen later bezochten de functionarissen Guo opnieuw. FBI-agenten stonden toen op het punt hen aan te houden, maar het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gaf daartoe geen toestemming uit vrees dat dit een diplomatieke rel zou veroorzaken.

China en de VS hebben geen uitleveringsverdrag, zodat Trump niet verplicht is voortvluchtigen uit te leveren aan China.

Het lidmaatschap van Trumps resort in Palm Beach kost 100.000 dollar, de jaarlijkse hernieuwing kost je 14.000 dollar en telkens je er de voeten onder tafel schuift, maakt je dat 2.000 dollar lichter.