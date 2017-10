Donald Trump deelt rollen keukenpapier uit in Puerto Rico

REUTERS Donald Trumps rol in de hulpverlening op Puerto Rico: het uitdelen van rollen keukenpapier.

De Amerikaanse president hielp afgelopen dinsdag persoonlijk mee met het verdelen van hulpgoederen in Puerto Rico. Tijdens een stop in de Cavalry Chapel in San Juan hielp Trump met voedseldistributie en gooide daarna een voor een rollen met keukenpapier het publiek in. Intussen nam hij ook nog selfies met mensen uit het publiek. "Er is veel liefde hier aanwezig", zei hij nog.