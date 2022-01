Dokter legt uit waarom zelftests vaak pijn doen én hoe het anders kan

Overleg rond coronamaat­re­ge­len in Nederland start onder hoogspan­ning na felle kritiek op harde lockdown

Onder dreiging van opstandige ondernemers in het hele land komt het Nederlandse kabinet vanochtend bijeen in het Catshuis (de ambtswoning van de premier) om te overleggen over de lockdown in het land. Rutte IV lijkt af te koersen op een gedeeltelijke versoepeling, maar veel ruimte is er niet, waarschuwen experts.

10:33