Dokter gaat undercover als buschauffeur: "Verlof is niet iets dat u vraagt. Het is iets dat wij geven"

Sven Spoormakers

19u12

Wannes Nimmegeers Egmont Ruelens

De boordcomputer davert los, en wat zegt de dispatching? «U vindt er wel iets op, mijnheer.» Een kapotte airco die op een stoel lekt, en wat vraagt de technieker? «Rijdt de bus nog? Rij dan maar verder.» De chauffeur vraagt een dag verlof, en wat antwoordt de dienst planning? «Verlof is niet iets dat u vraagt. Het is iets dat wij geven.» Het leven zoals het is: buschauffeur.