Doe jij mee aan de ‘Anderhalve Meter Borrel’? Stuur hier je video of foto door HLA

19 juni 2020

19u27 2 Het Laatste Nieuws en JOE geven vanavond het startschot voor de zomer van 2020. Om 20 uur wordt overal in Vlaanderen het glas geheven op de zomer, om zo allemaal samen van België het mooiste vakantieland ter wereld te maken. Doe jij ook mee? Deel dan jouw video of foto met ons.

JOE-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx begonnen al om 18u af te tellen naar ‘De Anderhalve Meter Borrel’. Zij zorgden voor de ideale soundtrack, zodat tegen 20 uur iedereen opgewarmd was om te klinken op de zomer van 2020. Van Oostende tot Vilvoorde, in Dendermonde, Kruisem, Kortrijk en op heel wat andere plaatsen kwamen buren, vrienden en families de straat op voor het startschot van de zomer.

Klink jij ook mee? Deel dan jouw foto’s of video’s met ons, dat kan heel eenvoudig via hln.be/challenges. Zo tonen we samen hoe we - aan het begin van de zomer - nu al van België het mooiste vakantieland ter wereld aan het maken zijn.