Dodentol van bosbranden in zuiden van Italië loopt op

Terwijl zware natuurbranden enorme schade blijven aanrichten in Italië, zit de brandweer van het land tegen haar limieten aan, met tientallen branden in het zuiden van het vasteland en op het eiland Sicilië. Volgens de autoriteiten werden dinsdag in een tijdspanne van twaalf uur meer dan 300 bosbranden gemeld. Zeven blusvliegtuigen hielden woensdag de verspreiding van het vuur in het oog en dropten water op de vuurzeeën. De dodentol is intussen verder opgelopen, meldt persbureau Ansa.

In de kleine gemeente Cardeto, in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië, werd een vermiste gepensioneerde dood teruggevonden op zijn land, bericht nieuwsagentschap Ansa. De man overleed door zijn brandwonden. Eerder was al in een andere gemeente in Calabrië, meer noordelijk, een gepensioneerde het slachtoffer geworden van de branden toen zijn land ingesloten raakte door het vuur.



Eind vorige week stierven al een man en vrouw toen het vuur hun boerderij aan de rand van het Nationaal Park van Aspromonte bereikte. Op het eiland Sicilië kwam een man om het leven in de provincie rond de stad Catanië, blijkt uit agentschapsberichten. De man stierf toen hij met zijn tractor naar een brandhaard onderweg was. De tractor zou in een bocht gekanteld zijn, waarna de man overleed aan zijn verwondingen.

Op Sicilië woedden woensdagmorgen verscheidene nieuwe branden in het natuurpark Madonie, zo was op beelden te zien die de brandweer had gemaakt.

Op het vasteland is de regio Calabrië in het zuiden getroffen door branden. De brandweer werd dit jaar in deze regio al duizenden keren opgeroepen, veel meer dan in 2020, maar iets minder dan in 2017, een bijzonder slecht jaar voor bosbranden. Vooral het nationale park Aspromonte,dat op de werelderfgoedlijst van Unesco staat, is getroffen. Het vuur sneed al een weg naar een kerk af, die in deze tijd van het jaar in trek is bij bedevaarders, meldde het persbureau Ansa woensdag. Veel pelgrims moesten rechtsomkeer maken. De directeur van het park riep tot meer bijstand op voor het bestrijden van de vlammen en waarschuwde voor een ramp.

Woensdag voorspelden de autoriteiten dat de hittegolf in veel delen van Italië zou voortduren, met temperaturen op Sicilië tot boven de 40 graden Celsius. Droogte en felle wind verergeren de toestand. Verondersteld wordt dat de branden in veel gevallen opzettelijk gesticht zijn.

