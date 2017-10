Dodental van overstromingen in Vietnam opgelopen tot 72 EB

11u20

Bron: DPA 0 AFP De overstromingen en aardverschuivingen in het noorden en het centrum van Vietnam hebben al zeker aan 72 mensen het leven gekost. Dat blijkt vandaag uit een nieuwe balans. Er zijn nog altijd 33 mensen vermist.

De meeste slachtoffers vielen in de provincie Hoa Binh. Daar waren donderdag alleen al dertien mensen om het leven gekomen nadat verschillende huizen bedolven raakten bij een aardverschuiving.



Op vijf dagen tijd is er in het centrum en het noorden van Vietnam tot 700 millimeter regen gevallen. Er zijn bijna 50.000 huizen onder water gezet. Verschillende bruggen en wegen raakten ook beschadigd, waardoor sommige gebieden afgesloten zijn van de buitenwereld.



Ook vandaag is er nog altijd sprake van zware regenval in de regio. De overheid waarschuwt bovendien dat nieuwe aardverschuivingen dreigen plaats te vinden.