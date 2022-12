Dodental na ontploffing op Kanaaleiland Jersey opgelopen tot tien

Eerst regen, daarna (vrij) zonnig maar frisser

Het is overal zwaarbewolkt met in het zuidoosten van het land buien of lichte regen. Elders is het droog met kans op een aantal opklaringen, maar vanaf de kust neemt de bewolking toe. In de voormiddag trekt een buienzone het land binnen vanaf de Noordzee. Na die doortocht wordt het snel vrij zonnig, meldt het KMI.

7:10