Dodental bij Keniaanse sekte die zichzelf uithongerde stijgt tot 51

De ontdekking werd gedaan in het Shakahola-bos in de buurt van de kustplaats Malindi. Zaterdag had de politie daar al melding gemaakt van 21 slachtoffers. In het bos, dat is afgesloten voor het publiek, gaan de zoekacties verder. De Keniaanse politiechef Japhet Koome werd maandagochtend verwacht in het woud. De Keniaanse minister van Buitenlandse Zaken Kithure Kindiki zal de plaats dinsdag bezoeken.