Dodenaantal na instorting flatgebouw in aanbouw in Nigeria loopt op tot 20, ook negen mensen levend van onder puin gehaald

Ook Yahoo! zet activitei­ten in China officieel stop

Het Amerikaanse internetbedrijf Yahoo! heeft aangekondigd dat het zijn activiteiten in China zal stopzetten. In een mededeling verwijst het bedrijf naar “de toenemende zakelijke en juridische uitdagingen” in het land. Zo controleren de Chinese autoriteiten bedrijven erg streng en wordt politiek gevoelige of ongepaste inhoud onmiddellijk gecensureerd. Sinds 1 november zijn de diensten van Yahoo! “niet meer beschikbaar zijn op het Chinese vasteland”, klinkt het.

2 november