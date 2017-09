Dochter op kot voelt voor Obama als openhartoperatie Ilse van Heusden

08u05

EPA Barack Obama (toen nog president) en Malia. (foto uit april 2016) Malia Obama is student geworden en dat blijkt niet zo makkelijk gegaan. Voor haar vader tenminste. In een toespraak laat voormalig Amerikaans president Barack Obama deze week weten dat hij moest huilen toen hij zijn dochter aan het einde van de zomer wegbracht.

De 19-jarige oudste dochter van Barack en Michelle Obama is gaan studeren aan de prestigieuze Harvard-universiteit bij Boston waar ze op de campus woont. Ook haar ouders studeerden er.

Ze hielpen Malia vorige maand met verhuizen. Het moment van afscheid viel Barack Obama zwaar, zo zei hij maandag in een toespraak, "een beetje als een openhartoperatie".

"Ik ben trots dat ik niet huilde waar ze bij was", aldus de voormalig president. Maar op weg terug naar huis, in de auto met zijn beveiligers, kwamen de tranen. "De Secret Service-agenten keken recht voor zich uit en deden net alsof ze niet hoorden dat ik zat te sniffen en mijn neus snoot. Het was pittig." De jongste dochter Sasha Obama woont nog thuis. Haar ouders zijn in Washington blijven wonen zodat ze daar de middelbare school kan afmaken.

Barack Obama heeft vaak laten weten hoeveel hij van zijn dochters houdt. Bij zijn afscheidstoespraak zei hij dat hij trots is op zijn kinderen, meer nog dan op wat hij in zijn leven bereikt heeft. Toen was het Malia's beurt om haar tranen weg te vegen.