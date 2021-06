Dixie Dansercoer genoot intens van expeditie, zo blijkt uit laatste posts: “Puur geluk. Alsof je onverwacht een briefje van 20 dollar in je zak vindt”

Ondanks de extreme omstandigheden genoot de maandag verongelukte poolreiziger Dixie Dansercoer (58) intens van zijn expeditie in Groenland. Dat blijkt uit zijn allerlaatste blogposts. Zaterdag vertelde hij nog hoe hij en de Canadees Sébastien Audy onverwacht konden genieten van goed weer en 123 kilometer vorderden. “Wat een prachtige dag. Een beetje alsof je onverwacht een briefje van 20 dollar in je zak vindt”, schreef hij in zijn voorlaatste verslag.

Dansercoer kwam gisteravond rond 20.30 uur Belgische tijd om het leven na een val in een gletsjerkloof. Omdat het gebied waarin hij en Audy zich bevonden zo afgelegen is, duurde het tot ongeveer 1 uur vannacht eer de reddingshelikopter ter plaatse was. Reddingswerkers slaagden er evenwel niet in om tot bij hem te raken. Het is nog niet duidelijk of zijn lichaam wel geborgen zal kunnen worden.

Dansercoer hield een blog bij over de expeditie en daaruit blijkt dat hij intens genoot van de reis. Zo werd zaterdag slecht weer voorspeld en leek alles erop te wijzen dat ze de dag in hun tent zouden moeten doorbrengen. Maar plots keerde hun geluk. “We waren wat aan het luieren en onze batterijen aan het opladen met onze zonnepanelen. Ik nam een ‘bad’ en groot was onze verrassing toen we voelden dat de wind wat ging liggen”, schrijft hij in zijn voorlaatste post. “Om 15 uur zei ik tegen Seb: ‘We moeten vertrekken!’ 45 minuten later hingen onze kites in de lucht en de geweldige dag resulteerde in een afgelegde afstand van 123 kilometer!”

“Puur geluk”

Daarop omschrijft hij hoe heerlijk het was op de ski’s. “Prachtige wolkenformaties, een ander soort terrein en vijf minuten van PUUR GELUK toen alle sneeuwruggen verdwenen en we dankzij een zachte laag sneeuw van normale omstandigheden konden genieten. De slee achter ons had niet meer te lijden onder het oneffen terrein en mijn ski’s ratelden en klopten niet meer. Vijf minuten en daarna was het weer zoals ervoor. Prachtige dag! Een beetje alsof je onverwacht een briefje van 20 dollar in je zak vindt”, klonk het.

Volledig scherm De avonturiers ondernamen de tocht met kites. © Polar Experience

Zondag meldde hij dat ze — na een nacht waarin hij heel goed had geslapen — pas na de middag waren kunnen vertrekken, toen de wind opnieuw luwde. “Om 14 uur verzamelden we onze spullen en maakten we de kites klaar. Er was nog altijd veel sneeuw, die onze kites meteen vulde. De sneeuw blijft vastzitten in de luchtkamers en verandert in sneeuwballen, die het besturen van de kite onmogelijk maken.”

“Geweldig recept”

Na een moeilijke start ging het al snel beter. “Goede wind, een goede zichtbaarheid en een terrein dat elke dag een beetje beter wordt. Een geweldig recept voor een geweldige dag sneeuwkiten! Onze knieën, enkels, voeten en ruggen zien niet meer de hele tijd af en de sleeën slaan niet meer om. Gisteravond laat hebben we tijdens het kiten indrukwekkende wolken zien hangen boven even aanlokkelijke bergen. Vandaag reisden ze in een heel ander licht een tijdje met ons mee. Maar nu hebben we ze achter ons gelaten.”

Ook vrijdag was de voldoening groot geweest, toen ze ondanks moeilijke weersomstandigheden nog ruim 150 kilometer aflegden. “Het laatste stuk van de dag tussen 20 en 22 uur hingen we aan onze kites met de zon in onze gezichten en de sneeuwbanken werden verlicht door de nooit ondergaande zon. Een beetje magie!”