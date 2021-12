Dit zijn jullie video’s van 2021

video's van het jaarNooit eerder bekeken jullie meer video’s op onze site dan in 2021. Harde nieuwsreportages, pakkende showbizzverhalen, heroïsche sportprestaties en opmerkelijke virals : net als met hun teksten en foto’s doen onze redacties hun best om jullie ook met video’s te raken, in het hoofd en in het hart.

Onze videoredactie grasduinde door meer dan 1.500 filmpjes die het vaakst werden bekeken om jullie te laten stemmen op dé video’s van het jaar in tien categorieën. Dit zijn jullie keuzes:

Deze stemming ging duidelijk tussen ‘Grandioze entree van Conner Rousseau loopt mis’ en ‘Domme toeschouwer veroorzaakt massale val in Tour’. Maar de vrouw met het ‘Allez Opi-Omi’-bord kon niet op tegen de voorzitter van Vooruit.

Geen vechtende Tanja Dexters of ‘snuivende’ Songfestivalwinnaars konden de verkiezing van Julia tot nieuw K3'tje overtreffen.

Het was een nek-aan-nekrace tussen een hallucinant geval van verkeersagressie op de E40, een landbouwer die een slecht geparkeerde wagen vernielde en een ‘wielerterrorist’ die gevaarlijke manoeuvres uithaalde. Maar de verkeersagressie won met een fotofinish.

Met onze explainers leggen we moeilijke onderwerpen helder uit, beantwoorden we prangende vragen en bieden we duiding bij boeiende gebeurtenissen. Jullie wilden duidelijk veel weten over corona, maar toch ook over de lavabom.

Onze olympiërs zetten topprestaties neer in Tokio, goed voor enkele gouden medailles en pakkende beelden. Met het incident rond voetballer Christian Eriksen in het bijzonder was dit sportieve jaar, nog meer dan ooit, ook emotioneel. Maar jullie kozen met de gouden medailles van Nina Derwael en vooral de Red Lions duidelijk voor positief nieuws.

2021 was niet het bevrijdingsjaar waar we allemaal op hadden gehoopt. Maar soms brengen brute tegenslagen ook het mooiste in iemand naar boven, en lopen gevaarlijke situaties toch nog goed af. Zo reed Henry Temmermans uit het Nederlandse Nunspeet eind november een vrouw klem die op de snelweg onwel was geworden achter het stuur. Henry zag dat de vrouw als een “slappe pop achter het stuur zat” en twijfelde niet.

Het Britse koningshuis mag dan niet uit de media zijn weg te slaan, het is 'onze’ Elisabeth die de meest pakkende royaltybeelden opleverde. Jullie verkozen haar deelname aan het militair defilé als favoriete video, gevolg door de opmerkelijkste beelden uit het leven van de kroonprinses.

Domme stoten, vieze vondsten en overkokende potjes: we krijgen de vreemdste video’s binnen. Maar de befaamde ‘Jonagoldman’, daar kon zelfs de seksvideo in een kerk niet tegenop.

In de marge van grote evenementen vind je vaak kleine anekdotes of gebeurtenissen die een eigen leven gaan leiden, of de hoofdzaak zelfs even overschaduwen. Ontplofte kapsels als gevolg van gesloten kappers, de politie die jongeren in coronatijden naar huis stuurt met een Urbanusnummer of Ronaldo die Coca-Cola een neus zet: geen van deze beelden kon jullie meer bekoren dan de Amerikaanse politicus Bernie Sanders en zijn wanten.

2021 was op nieuwsvlak in de eerste plaats opnieuw een coronajaar. Maar ook een jaar met veel ander uitzonderlijk nieuws, zoals de bestorming van het Amerikaanse Capitool, de grote klopjacht op Jürgen Conings, de hallucinante overstromingen in de zomer,... Het is ook dit beeld van die overstromingen dat jullie verkozen tot nieuwsbeeld van het jaar.

Bedankt iedereen om te stemmen! Tot volgend jaar!