Dit zijn de nieuwe toptelefoons van Samsung en zoveel kosten ze

Samsung heeft vanavond zijn nieuwe toptelefoons voorgesteld: de Samsung Galaxy S23, de S23+ en de S23 Ultra. De smartphones zullen meer kosten dan de voorgangers van vorig jaar. De prijssprong is niet zo fors als bij Apple vorige herfst, maar er komt toch zo’n twaalf procent bij voor de belangrijkste telefoons uit de reeks. Dit jaar springen daarnaast de camera van 200 megapixels bij de S23 Ultra en de keuze voor een processor van Qualcomm in het oog. Samsung stelde ook vijf nieuwe laptops voor.

Er zijn opnieuw drie uitvoeringen: het instapmodel S23, de iets grotere S23+ en de krachtigste S23 Ultra. De S23 begint deze keer bij 949 euro voor een toestel, terwijl de S22 vorig jaar bij de lancering 849 euro kostte. De S23+ begint vanaf 1.199 euro, terwijl je voor de S23 Ultra minstens 1.399 euro neertelt.

Je kan het op z’n minst tegendraads noemen. Hoewel het aantal verscheepte smartphones eind vorig jaar kelderde en Samsung zelf geen beterschap voorspelt dit jaar, heeft de Koreaanse technologiegigant besloten om de prijzen van de S23-smartphones fors te verhogen ten opzichte van de S22-telefoons van vorig jaar.

Tot veertien procent duurder

De basisprijs van de Samsung Galaxy S23 bedraagt 100 euro of net geen twaalf procent meer dan die van de voorganger. Bij de S23+ komt er 150 euro of veertien procent bij. Het topmodel, de S23 Ultra, is 150 euro of twaalf procent prijziger ten opzichte van de S22 Ultra van vorig jaar. Dat zijn kleinere prijsstijgingen dan bij de iPhones die Apple in september voorstelde, maar niettemin significant.

KIJK. Dit betaal je voor de nieuwste IPhone:

Volledig scherm De Samsung Galaxy S23+, de Galaxy S23 Ultra en de Galaxy S23 zijn minstens 100 euro duurder dan hun voorgangers. © Samsung Electronics

Samsung maakt zich al bij al weinig zorgen over een mogelijke negatieve impact op de verkoopcijfers. “We zien dat de premiumcategorie de enige is die nog wel groeit vandaag. Qua verkoopsaantallen maken we ons geen zorgen met de prijsverhoging”, legt Berend Van den Broeck van Samsung Benelux uit aan HLN.

Nu ook Samsung-telefoon met 200 megapixel camera

Vorig jaar pakten Motorola en Xiaomi al uit met smartphones die een 200 megapixel camera hebben. Daarvoor gebruikten ze een sensor die nota bene door Samsung is ontwikkeld. In de Galaxy S23 Ultra vinden we een nieuwere versie daarvan. Die zal volgens het bedrijf enerzijds in fel licht zorgen voor minder overbelichte foto’s en is anderzijds beter in autofocus wanneer er weinig licht is.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een hoofdcamera met 200 megapixels en die zou in het donker betere foto's moeten trekken. © Samsung Electronics

Daarnaast hebben de drie telefoons ook dezelfde, nieuwe selfiecamera. Berend Van den Broeck van Samsung maakt zich sterk dat die ‘s nachts voor betere kiekjes zal zorgen: “Aan de hand van software zorgen we ervoor dat de technologie die we ontwikkelden voor nachtfotografie nu ook kan gebruikt worden op de selfiecamera. Dat zal een pak beter zijn en zeer natuurlijk overkomen.”

Geen zelfgebakken chip deze keer

Naast de gigacamera valt ook op dat Samsung ervoor gekozen heeft om geen eigen Exynos-processor te gebruiken. Voor alle drie de S23-telefoons is de Snapdragon 8 Gen 2 van Amerikaans bedrijf Qualcomm als chip gekozen.

Er zijn twee redenen voor die beslissing, volgens Van den Broeck: “Bij de chipdivisie van Samsung is de vraag naar processors nog altijd gigantisch hoog, zeker vanuit de auto-industrie. Daarom is daar besloten om de productiecapaciteit in te zetten voor andere bedrijven. Ook zien we vanuit Europa de laatste jaren dat als er een Samsung Exynos-processor gebruikt wordt er daar een negatieve connotatie aan hing. Soms konden die chips ook de verwachtingen niet waarmaken. Dus kiezen we dit jaar voor de beste chip, zodat de consument de beste ervaring heeft.”

Volledig scherm De camera's van de S23+ (hier te zien op de foto) en de kleinere S23 zijn minder uitgesproken en liggen qua uiterlijk in lijn met de S23 Ultra. © Sasmung Electronics

Als gebruiker ga je op vlak van rekenkracht waarschijnlijk niets merken van die keuze. Je zal al je best moeten doen om een verschil in snelheid op te merken tussen de telefoons van dit jaar en vorig jaar. De processor zou wel zuiniger zijn. “Heel belangrijk is de vooruitgang die we boeken op vlak van batterijduur. Dat is het grootste voordeel aan de keuze voor Snapdragon.” Bij de S23 en de S23+ is de batterij ook fysiek groter. Dat is veelbelovend.

Stapjes vooruit

Naast die twee belangrijke nieuwigheden zijn de S23-telefoons vooral iteratief. De camera’s zien er bij de S23 en S23+ helemaal anders uit, maar het uiterlijk van die twee ligt daardoor wel in lijn met de S23 Ultra en diens voorganger. Echt nieuw is dat dus niet te noemen.

Het belangrijkste dat Samsung doet om de impact van de smartphoneproductie op mens en milieu te verminderen, blijft de updatebelofte. Met vier grote updates voor Android en vijf jaar gegarandeerd veiligheidsupdates behoudt het een voortrekkersrol onder de telefoons die niet door Apple worden gemaakt.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S23 in de kleur 'Cream'. © Samsung Electronics

Daarnaast is er weer wat meer gerecycleerd materiaal gebruikt bij deze Samsungs. Het glas voor- en achteraan bestaat voor 22 procent uit gerecycleerd glas. Van den Broeck verduidelijkt dat het percentage op dit moment niet meer kan zijn omdat de stevigheid dan niet behouden kan blijven. Ook zijn er meer plastic onderdelen die gerecycleerde grondstoffen gebruiken, maar alles samen loopt Samsung nog ver achter op Fairphone en Apple.

“Ik vind het belangrijk om te melden dat we niet aan greenwashing willen doen. We zijn open over wat we doen en kunnen doen in dat aspect. Het zijn allemaal kleine zaken, maar we proberen om met kleine stapjes om onze doelstellingen van 2025 te halen”, aldus Van den Broeck.

Meteen in de winkel

Goed nieuws voor ongeduldige Samsung-fans: de telefoons zijn meteen te koop. De Samsung Galaxy S23 heeft een basisprijs van 949 euro voor acht gigabyte (GB) werkgeheugen en 128 GB opslag. De grotere S23+ kost 1.199 euro voor 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslag. Topmodel S23 Ultra start aan 1.399 euro voor 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslag.

Volledig scherm De Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23 Ultra en de Galaxy S23. © Samsung Electronics

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Welke nieuwe smartphones krijgen de beste punten van onze experts? Check hier het overzicht op Tweakers.

Ook: vijf laptops

Samsung stelt woensdag ook vijf nieuwe laptops voor. Daarvan is de nieuwe Galaxy Book 3 Ultra nog de opvallendste. Deze zal een krachtige Intel i7-processor van de dertiende generatie hebben, gecombineerd met een RTX 4050 grafische kaart van Nvidia.

Volledig scherm Laptops van Samsung zoals de Galaxy Book 3 Ultra hier op de foto moeten vlot samenwerken met andere mobiele toestellen van de fabrikant. © Samsung Electronics

Die twee sturen een scherm van 16 inch aan dat een hoge ververssnelheid van 120 Hz ondersteunt. Ook is de resolutie hoog met 2.880 op 1.800 pixels. De laptop kan voorzien worden van opslag tot een terabyte en werkgeheugen tot 32 GB. Alles samen lijkt het dus een Windows 11-laptop te zijn voor wie veel rekenkracht wil in een draagbare computer. De startprijs is 2.799 euro. Bestellen kan vanaf Valentijn, leveringen starten op 22 februari.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 heeft een draaibaar scherm en je kan er een stylus op gebruiken. © Samsung Electronics

Daarnaast is er ook een nieuwe Galaxy Book 3 Pro 360. Deze is op meerdere vlakken gelijkaardig aan de Ultra, maar het scherm is draaibaar en aanraakgevoelig. Je kan er ook een stylus bij gebruiken. Hierbij is een aparte Nvidia-grafische kaart geen optie. Je zal het moeten doen met de minder krachtige ingebouwde grafische kaart van Intel. Wel kan je een model kopen dat mobiel 5G-internet ondersteunt. De laptop is vanaf vandaag te bestellen voor een startprijs van 2.099 euro en wordt geleverd vanaf 17 februari.

Volledig scherm De Samsung Galaxy Book 3 met een scherm van 16 inch. © Samsung Electronics

Je kan ook kiezen voor de Galaxy Book 3 Pro met een 14 of 16 inch scherm. Deze hebben geen draaibaar touch-scherm. Ook de ondersteuning voor een stylus en 5G valt hier weg. De laptop is dan ook een pak goedkoper. Voor het 14 inch model betaal je minstens 1.899 euro, de grotere 16 inch is er vanaf 1.999 euro. Bestellen kan vanaf vandaag, met levering vanaf 17 februari.

Er is ook de Galaxy Book 3 360 waarvan het 15 inch scherm te bedienen is met vingers en stylus. Wel krijg je minder pixels voor je geld en is de ververssnelheid beperkt tot 60 Hz, wat nog de standaard is voor laptops. De startprijs is 1.599 euro. Ook hier is bestellen mogelijk vanaf vandaag, met levering vanaf 17 februari.

Tot slot is er de Galaxy Book 3, met een prijs van 999 euro. Het scherm is 15 inch, maar niet aanraakgevoelig. Tegenover de andere laptops in de reeks is de webcam slechts HD (720p), terwijl de andere beschikken over Full HD-resolutie (1.080p). Hier ook geen AMOLED-technologie in het scherm, dus de kleuren zullen naar alle waarschijnlijkheid minder zijn dan de duurdere modellen. Het is ook even wachten op de laptop, want de Book 3 verschijnt pas op 13 maart.

De focus voor Samsung bij deze laptops ligt op het vlot samenwerken met andere mobiele apparaten van het Koreaanse bedrijf. Wie een Samsung-telefoon en/of -tablet gebruikt, kan bijvoorbeeld tekst kopiëren op het ene toestel en plakken op het andere. Een tablet kan ook gebruikt worden als extra scherm voor je laptop. Er wordt dus aan een ecosysteem gebouwd om te concurreren met dat van Apple.

Lees ook op Tweakers: