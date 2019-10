VDAB Gesponsorde inhoud Dit zijn de grootste blunders in je sollicitatiebrief (en tips hoe het wel moet) Aangeboden door VDAB

02 oktober 2019

10u00 0 Foutjes in je brief? Flater op je cv? Dan wordt je prachtige sollicitatiebrief waarschijnlijk ‘verticaal geklasseerd’. Rekruteerders vertellen welke blunders hen het meest irriteren (of het hardst deden lachen). E-coach An Hollevoet van VDAB geeft tips.

Regelmatig spellen sollicitanten onze bedrijfsnaam fout. Een gewoon spelfoutje wil ik nog wel door de vingers zien, maar dit vind ik echt niet kunnen. Vorige maand had iemand zelfs zijn eigen naam fout geschreven. Te snel willen typen, zeker?

Tip: je hebt alle tijd om zorgvuldig te werken. Vertrouw niet blind op de spellingscontrole en laat je brief ook eens door iemand nalezen.

Een dame gebruikte als mailadres ‘hotstuff@hotmail.com’.

Tip: kies voor een neutraal mailadres, liefst met je naam en voornaam erin.

Iemand stuurde me een cv dat zo lang was, dat ze er een inhoudstafel had aan toegevoegd om het overzichtelijk te houden.

Tip: je cv mag maximum 2 pagina’s zijn. Beperk je tot de essentie. De werkgever wil graag in één oogopslag een indruk van je krijgen.

Ik heb ze geteld: een sollicitant begon 19 van de 26 zinnen met ‘ik’.

Tip: verkoop jezelf, maar leg niet alle focus op jezelf. Denk vanuit het perspectief van het bedrijf. Wat doen ze daar? Waaraan hebben ze behoefte?

Ik wilde een bericht achterlaten op de gsm van een jonge sollicitant. Als boodschap hoorde ik hem zijn naam zeggen, meteen gevolgd door het woordje ‘k*t’. Dat had hij blijkbaar als veertienjarige opgenomen en nooit meer veranderd.

Tip: de voicemail is vaak de eerste indruk die werkgevers van jou krijgen. Spreek je voicemail zelf in. “Hallo, dit is de voicemail van (naam). Ik ben er even niet. Spreek een boodschap in na de biep en dan bel ik jou zo snel mogelijk terug.”

‘Creatief’, ‘efficiënt’, ‘dynamisch’, ‘gemotiveerd’ en ‘teamspeler’: als ik een euro kreeg voor elke keer dat ik die woorden lees, dan was ik al miljonair. Ze klinken goed, maar werkelijk iedereen gebruikt ze.

Tip: Maak je kwaliteiten en competenties concreet. Een leerkracht die ‘een goed inzicht heeft in de leefwereld van jongeren en belangstelling toont voor leerlingen met een andere achtergrond’, komt overtuigender over dan een leerkracht die ‘sociaal’ is.

Iemand had een korte samenvatting van zijn leven geschreven. Vier bladzijden doorlopende tekst op lijntjespapier, zonder alinea’s en met nauwelijks leestekens. Het leek wel een flard uit ‘Gangreen 1: Black Venus’ van Jef Geeraerts.

Tip: een sollicitatiebrief is géén cv en bestaat slechts uit 4 onderdelen: een originele intro, je motivatie voor de job en het bedrijf, jouw relevante troeven en een sterke afsluiter. Beperk je brief tot een A4, gebruik alinea’s en vermijd lange zinnen.

Onlangs feliciteerde ik een dame met de onderscheiding die ze aan een bepaalde hogeschool gehaald had. Dat stond in haar cv. Ze was blij dat ik het had opgemerkt, want, zo gaf ze plots zelf toe: ze had eigenlijk niet echt aan die hogeschool gestudeerd.

Tip: indruk maken of een beetje bluffen mag, liegen niet. Lieg nooit over diploma’s, want een werkgever kan een kopie van je diploma opvragen. Lieg ook nooit over wat je kent of kunt. Als je plots een inhoudelijke vraag krijgt, val je wellicht door de mand. Zo maak je absoluut geen goede indruk.

Een jongeman stuurde een cv met daarop een foto van zichzelf in een hangmat. Erboven stond in grote letters: ‘Hey, ik ben ________ en ik ben op zoek naar een job!

Tip: vakantiefoto’s, selfies met zwoele blik of vrijetijdsfoto’s waarbij het gezelschap werd ‘afgeknipt’ komen onprofessioneel over. Kies voor een scherpe profielfoto tegen een neutrale achtergrond, kijk vriendelijk in de lens en kleed je naargelang de job waarvoor solliciteert.

Wil je je brief of cv laten nalezen, je sollicitatiegesprek inoefenen of heb je een sollicitatievraag? De VDAB e-coaches helpen je graag verder via vdab.be/sollicitatiecoaching

