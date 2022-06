Dit zijn de Berlijnse slachtoffers: een klas op schoolreis, een zwangere vrouw en voorbijgangers

Van een zwangere vrouw tot een klas op schoolreis: de tol in Berlijn was enorm nadat een wagen er woensdag inreed op voetgangers: een dode, zes mensen in levensgevaar - onder wie een kind - en nog tientallen andere gewonden. “Eén van de meisjes ligt al uren in het operatiekwartier. Bijna elk bot in haar lichaam is gebroken.”

Het was een trip waar ze al even naar uitkeken, hun tweedaagse schoolreis naar de hoofdstad Berlijn. Maar voor de 24 leerlingen van de tiende klas (vergelijkbaar met ons vierde middelbaar, dus rond de 16 jaar) van de Kaulbachschool uit Bad Arolsen, in de regio Nordhessen, veranderde de citytrip op een paar seconden tijd in een ware hel.

Een grijze wagen baande zich een weg door de groep. Leerlingen en leerkrachten werden meegesleurd. Hun 51-jarige juf bleef roerloos liggen aan het zebrapad, ze overleefde de klap niet. Ook een mannelijke leerkracht en twaalf leerlingen raakten zwaargewond bij de klap, één leerling is in levensgevaar.

Dorp vol Belgen

“Het dorp is in shock”, zegt Caroline Bourry uit Herentals. Ze is afkomstig van een militaire familie, die ook in Bad Arolsen woont. Wat geen verrassing is: tot 1994 was daar een Belgische kazerne en woonden er 2.000 Belgen. Na de sluiting van de kazerne, bleven veel Belgen er wonen.

“Een familielid zit ook in die klas, de stiefbroer van mijn nicht. Hij werd geraakt, maar liep gelukkig slechts lichte verwondingen op. Eén van de meisjes ligt al uren in het operatiekwartier met een schedelbreuk. Ze heeft bijna elk bot in haar lichaam gebroken”, zegt Caroline. “Dat meisje heeft écht geen geluk. Het is de tweede keer dat ze zo aangereden wordt. In 2020 maakte ze hetzelfde mee.”

Twee jaar geleden, in februari, reed een 29-jarige man bewust in op de carnavalstoet in Volkmarsen. Er vielen toen 154 gewonden. “Daar waren toen heel wat dorpsgenoten bij... En nu weer, de tweede keer op de verkeerde plek.”

Volledig scherm © REUTERS

De minister van Onderwijs van Hessen Alexander Lorz (CDU) kondigde aan dat er naar het dorp “noodhulpteams werden gestuurd om familieleden, klasgenoten en leraren te ondersteunen”. En op school werd onmiddellijk een crisisvergadering georganiseerd met de lokale hulpdiensten en directie, zo zegt Caroline: “Er werden bussen ingelegd met psychologen en ouders om naar Berlijn te gaan. Er zijn ook meerdere hotels geboekt om de jongeren ter plaatsen en hun ouders te helpen.”

Naast die ene klas vielen bovendien nog heel wat gewonden. Zo zou een zwangere vrouw haar heup gebroken hebben, en een voorlopig nog onbekend aantal slachtoffers kwam er met lichte verwondingen van af.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

