Dit zijn alle telefoonnummers die je moet kennen tijdens de coronacrisis ttr

19 maart 2020

17u22 51 De coronacrisis heeft een serieuze impact op ons leven. Waar kun je terecht als je vragen hebt over het coronavirus? Naar welk nummer bel je bij dringende medische hulp? En wat als je consulaire bijstand in het buitenland nodig hebt? Wij maakten een overzicht van alle telefoonnummers die je moet kennen tijdens de coronacrisis.

Algemeen informatienummer van de FOD Volksgezondheid

Telefoonnummer: 0800 14 689. Bereikbaar van 8 tot 20 uur.

Wie vragen heeft over het coronavirus kan terecht op de website www.info-coronavirus.be. Heb je nog vragen over het coronavirus? De FOD Volksgezondheid is ook bereikbaar van 8 tot 20 uur op het nummer 0800 14 689.

Dringende hulp nodig

Telefoonnummers: 112 (dringende hulp van ziekenwagen en brandweer) en 101 (dringende politiehulp).

Wie dringende hulp nodig heeft, kan bellen naar het noodnummer 112 (dringende hulp van ziekenwagen en brandweer) of 101 (dringende politiehulp). Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht bij de noodcentrales voor dringende hulp.

De overheid heeft eerder al gevraagd om niet naar het noodnummer 112 te bellen met niet-dringende vragen over het coronavirus. Daarvoor kunt u terecht op het nummer 0800 14 689.

Dokter van wacht nodig

Telefoonnummer: 1733 (niet-dringende medische hulp in het weekend en op feestdagen)

Heb je een medisch probleem en je vaste dokter is er niet? Dan bel je naar het nummer 1733. Dit nummer voor niet-dringende medische hulp wordt gekoppeld aan de lokale wachtdiensten. Bel enkel naar 1733 voor medische problemen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van je eigen dokter.

Belgen in het buitenland die consulaire bijstand nodig hebben

Telefoonnummer: 025 01 40 00

Voor Belgen die al in het buitenland zitten is de situatie penibel. Buitenlandse Zaken vraagt hen om eerst contact op te nemen met hun touroperator of luchtvaartmaatschappij, en dan met de ambassade. Daarnaast richt het ministerie een noodnummer in voor consulaire bijstand. Belgen in buitenland kunnen tussen 9 uur en 20 uur bellen naar 02/501 4000.

Contactcenter VLAIO voor vragen van ondernemers

Telefoonnummer: 0800 20 555

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben een enorme impact op de zelfstandigen en bedrijven in Vlaanderen. Veel handelszaken zijn verplicht om de deuren te sluiten. Om ondernemers te steunen zijn er verschillende steunmaatregelen voor ondernemingen die getroffen worden door de coronacrisis. U kunt met uw vragen terecht bij het contactcenter van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen), telefonisch of via WhatsApp op het nummer 0800 20 555. VLAIO is ook bereikbaar per mail.

Tele-Onthaal

Telefoonnummer: 106

De coronacrisis veroorzaakt heel wat stress en angst onder de bevolking. Krijgt u het moeilijk in isolement? Heeft u nood aan een gesprek? Tele-Onthaal is elke dag bereikbaar op het telefoonnummer 106 of via chat via www.tele-onthaal.be.

