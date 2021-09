Dit weten we over man (36) die wordt verdacht van moord op Britse lerares Sabina Nessa (28)

Een 36-jarige ex-bezorger van pizzaketen Domino’s zal vandaag voor de rechtbank verschijnen nadat hij in verdenking is gesteld voor de moord op lerares Sabina Nessa. Britse media hebben vandaag voor het eerst een foto gepubliceerd van de verdachte, Koci Selamaj uit Eastbourne. Dit weten we over hem.

De 28-jarige Nessa verdween op 17 september nadat ze haar huis in Londen had verlaten. Ze zou een vriend ontmoeten in een café dat zich op een paar minuten van haar woning bevond, maar daar kwam ze nooit aan. Ze werd vermoedelijk gedood op de kortste weg tussen haar woning en het café. Een voorbijganger vond haar lichaam bijna 24 uur later in het Cator Park. Het stoffelijk overschot was bedekt met bladeren.

Agenten arresteerden Koci Selamaj zondagochtend in de vroege uurtjes in badplaats Eastbourne. Een lichtgekleurde Nissan Micra werd daarbij in beslag genomen. Naar verluidt werd hij al 24 uur lang geschaduwd door de politie voor zijn arrestatie.

Volgens The Sun is de vermoedelijke dader afkomstig van Albanië. Selamaj woonde tot voor kort met zijn Roemeense vriendin in een flat nabij een afhaalrestaurant in het centrum van Eastbourne, maar het paar ging onlangs uit elkaar.

De man werkte sinds mei als bezorger voor Domino’s Pizza, maar het bedrijf bevestigde dat hij de keten in juli verliet.

Stil

Een medewerker van een krantenwinkel in de buurt van de flat waar Selamaj woonde, zei dat hij geregeld naar de kiosk kwam, maar zijn bezoek leidde nooit tot een gesprek. “Hij was zo stil, hij zei niets”, vertelde de winkelmedewerker aan de Daily Mail.

Op een wake voor Nessa op Pegler Square kwamen vrijdag nog zo’n vijfhonderd mensen af, berichtte de BBC. De zus van het slachtoffer sprak geëmotioneerd de menigte toe. “We hebben een fantastische, zorgzame en prachtige zus verloren”, zei Jebina Yasmin Islam. “Ze heeft deze wereld veel te vroeg verlaten.”