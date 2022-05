Dit weten we over het bloedbad op een basisschool in Texas: 22 doden, waaronder 19 kinderen

UPDATEEen schutter heeft dinsdagmiddag (lokale tijd) een bloedbad aangericht op een basisschool in de Amerikaanse staat Texas. Hij schoot 19 leerlingen en twee leerkrachten dood. De kinderen variëren in leeftijd van zeven tot tien. Eerder had gouverneur Greg Abbott van Texas veertien dode kinderen en een dode leraar gemeld. De 18-jarige schutter is door de politie doodgeschoten, aldus Abbott, die sprak van een afschuwelijke en onbegrijpelijke daad. President Joe Biden riep later in de avond op tot het aanscherpen van de wapenwetgeving .

Het drama vond plaats rond het middaguur (omstreeks 18.30 uur Belgische tijd) plaats in de Robb Elementary School in de plaats Uvalde (16.000 inwoners) op 130 kilometer ten westen van grootstad San Antonio. Het Universitair Ziekenhuis van die stad meldde vlak na het vuurgevecht op Twitter dat het twee slachtoffers uit Uvalde had opgenomen. Beide patiënten, een 66-jarige vrouw en een 10-jarig meisje, verkeren nog in kritieke toestand.

De schutter

Abbott zei dat de schutter, een Amerikaans staatsburger geïdentificeerd als Salvador Ramos werd gedood door politieagenten die op de schietpartij afkwamen. Twee van die agenten werden getroffen door geweervuur, hoewel hun verwondingen volgens de gouverneur niet ernstig waren.

Ramos gebruikte een handvuurwapen en mogelijk ook nog een geweer, deelde Abbott mee. De tiener was zelf een inwoner van Uvalde en ging er naar de middelbare school.

Volgens sergeant Erick Estrada van het Texaanse Departement voor Openbare Veiligheid, heeft Ramos eerst zijn grootmoeder neergeschoten en is hij daarna met een auto gevlucht. Daarbij kwam hij in een greppel naast de weg terecht, waarna hij te voet verder vluchtte. Daarop zou hij het schoolgebouw zijn binnengegaan en het vuur hebben geopend.

Motief onbekend

De politie gaat ervan uit dat de schutter alleen handelde. Lokale politiecommissaris Pete Arredondo liet in een persconferentie op dinsdagavond (lokale tijd) weten dat “we niet actief op zoek zijn naar een andere persoon of andere verdachten in deze zaak”. Over het eventuele motief van de dader hebben de autoriteiten nog geen mededelingen gedaan.

Om 12.17 uur ‘s middags lokale tijd had het schooldistrict een “actieve schutter” op de Robb Elementary School gemeld en zei dat de politie ter plaatse was. In de school bevinden zich klassen voor kinderen van het tweede tot en met het vierde leerjaar. Vorig jaar zaten er 535 kinderen op school.

Einde schooljaar

De lokale autoriteiten hebben inmiddels laten weten dat er in het hele district geen lessen meer zullen worden gegeven voor de rest van het schooljaar, dat oorspronkelijk aanstaande donderdag zou aflopen. Ook zal er psychologische bijstand worden georganiseerd voor eenieder die daar behoefte aan heeft.

De schietpartij in Texas was een van de dodelijkste op een Amerikaanse school sinds die op de Sandy Hook Elementary School in Connecticut in december 2012. Een schutter doodde toen 26 mensen, onder wie twintig kinderen tussen vijf en tien jaar oud. In 2018 doodde een voormalige student van de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida, zeventien studenten en onderwijzers.

