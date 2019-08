Dit was Thursday Night Live DPG Media

23 augustus 2019

08u00 0 Wie er niet bij was op het eerste feestje van DPG Media, wil maar één ding weten: ‘En hoe was’t?’ Awel, zo was ‘t.

De entree zette meteen de toon: de terreinen in Vilvoorde staan niet bekend om hun feeërieke uitstraling, maar dankzij een omleiding door het groen van het Drie Fonteinen-domein, kwam je onverwacht in een bosrijke sfeer. Acrobaten met vrolijk dartelende bordjes verzekerden dat je op het rechte pad bleef.

De persoonlijke aanpak die de uitnodiging al beloofde, werd verdergezet in de ontvangst waar de cocktail naar keuze al klaarstond. En ook Jens Dendoncker maakte zijn belofte waar: er was paprikachips à volonté.

Gelukkig bleef het daar niet bij, want chef-kok Peter De Clercq voelde zich in zijn element achter de open vuren. “Het is altijd prettig om gastchef te mogen zijn op een evenement als dit”, vertelde hij ons. “Alles is mooi aangekleed en in zo’n setting komen de open vuren goed tot zijn recht.” Met heerlijk gemarineerde vlees- en vissoorten, originale sauzen en side dishes bewees hij dat hij zijn wereldtitel barbecueën nog altijd waard is.

Rock-’n-roll

Ondertussen werden de gasten in twee sessies uitgenodigd om de allereerste DPG Media-show te bekijken. Food for thought en wie zo slim was om een gaatje te laten, werd beloond met een Instagramwaardig dessertenbuffet of kan langslopen bij de ijsjeskar. Voor de watermeloen en frietjes werden de rollen omgekeerd en wandelde het eten rond. De perfecte setting om bij te praten met collega’s uit de sector en nieuwe gezichten te leren kennen. Gezellig, maar ook wie liever wat meer actie wilde, kwam aan zijn trekken. Met een jump van op 14 meter hoogte had je een prachtig zicht op het mooi verlichte terrein. Maakten ook indruk: de acrobaten op moving poles, elegant zwaaiend op hun lange stokken, zorgden ze voor een Tomorrowland-momentje.

Rond 22u dook de laatste verrassing van de avond op in de verschijning van Daan Stuyven. Met z’n vaste muzikanten trakteerde hij het publiek op een shot rock-’n-roll. “Ik tour deze zomer vooral met Dead Man Ray dus het is fijn om ter afwisseling met mijn eigen songs ook een publiek aan het dansen te krijgen. Zeker als dat de fine fleur is van de reclame die niet per se voor mij naar Vilvoorde gekomen is”, lacht Daan. De benen werden al wat los gedanst, zo had dj Vinny geen opwarmer meer nodig voor de rest van het feestje.

Het feestje eindigde zoals het begonnen was: met een persoonlijke toets. Iedereen ging naar huis met leesvoer en een zoethoudertje op maat en - voor wie lang genoeg bleef plakken - deze krant.