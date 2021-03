Dit loopt er allemaal mis met onze vaccinatiecampagne: 5 struikelblokken op weg naar dé uitweg

Schilderij van Van Gogh geveild voor ruim 13 miljoen euro

25 maart “Scène de rue à Montmartre", een schilderij van Vincent van Gogh uit 1887, is donderdag op een veiling in Parijs geveild voor iets meer dan 13 miljoen euro. Het straattafereel werd verkocht bij Sotheby's, dat zeker 5 miljoen euro had verwacht.