Dit ligt vandaag op tafel van het Overlegcomité: “Veiliger maken, maar niet sluiten”

Een korte lockdown zoals in Nederland komt er niet, maar het mondmasker zal weer vaker opgezet moeten worden en er zal meer thuis gewerkt moeten worden. De politiek wil zich ook niet te veel moeien in de privésfeer. De vraag is hoe het nachtleven veilig open kan blijven. “Werken met sneltesten betekent de facto dat de discotheken en danscafés moeten sluiten”, aldus Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen.

“We moeten brede maatregelen nemen in alle domeinen van de maatschappij, zodat de situatie niet fors gaat verergeren. Maar met één prioriteit: dat er geen activiteiten - zoals bedrijven, scholen en de horeca - moeten sluiten.” Premier Alexander De Croo (Open Vld) liet gisteren in ‘VTM Nieuws’ verstaan dat het Overlegcomité vandaag de regels wat zal aanscherpen, maar hij wil niet dat het sociale leven helemaal door elkaar geschud wordt. De grote lijnen zijn ondertussen duidelijk: het mondmasker zal nog meer in het straatbeeld verschijnen, wie kan zal moeten telewerken en ook in de horeca zijn er veranderingen op til. Maar vandaag moeten er wel nog heel wat losse eindjes over de randvoorwaarden aan elkaar geknoopt worden.

Mondmaskers vanaf 9 jaar

Na de Vlaamse regering - bij monde van Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) en minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) - legt ook de PS - die in alle andere regeringen zetelt - zich als een blok voor de mondmaskerplicht voor kinderen vanaf 9 jaar. “Er is geen wetenschappelijke grond voor en het heeft een impact op het welzijn en het leervermogen van kinderen”, klinkt het. Nu drie grote partijen zich zo openlijk verzetten, belooft het moeilijk te worden om dat expertenvoorstel erdoor te krijgen.

Nachtleven, evenementen en horeca

Niemand staat ervoor te springen om het nachtleven weer op slot te doen, zoals de experten van de GEMS voorstelden. De politiek ziet een sneltest - ook voor gevaccineerden - voor het betreden van een discotheek als een manier om het veiliger te maken. Maar dat voorstel wijst Horeca Vlaanderen resoluut af. “Testen in het nachtleven is operationeel en financieel onmogelijk”, stelt CEO Matthias De Caluwe. “Ga je dan voor elke discotheek een tent zetten waar honderden mensen braaf 15 minuten op stoeltjes moet wachten? Nee, werken met sneltesten betekent de facto een economische sluiting voor de sector.”

De Caluwe is wel voorstander van een 2G-beleid, waar alleen ‘gevaccineerden’ en mensen ‘genezen van corona’ binnen mogen. Een negatieve PCR-test volstaat dan niet langer. Over die 2G lijkt dan weer geen politieke consensus. Op restaurant en café worden de oude regels nog eens afgestoft: tooghangen zou niet meer mogen en wie rondwandelt zal terug een mondmasker moeten dragen. De Vlaamse regering zou zich daar in kunnen vinden, zolang er geen andere verstrengingen uit de hoed getoverd worden. Lees: geen sluitingsuur, limiet van aantal personen aan tafel of een nieuwe plexiglasdiscussie.

Grootschalige evenementen in open lucht zouden kunnen blijven doorgaan, allicht met mondmasker en coronapas. In de cinema en de theaterzaal zullen toeschouwers waarschijnlijk weer een mondmasker moeten dragen.

Persoonlijke contacten en privéfeesten

De Croo en co zullen vandaag zonder twijfel aanraden om de contacten zo veel mogelijk te beperken, maar de politiek wil liever geen richtcijfer kleven op het aantal mensen dat je thuis mag ontvangen. Ook aan de regels voor privéfeesten - zoals huwelijken, familiebijeenkomsten en een verjaardagsfuif - willen de topministers niet te veel sleutelen. Mogelijk moeten feestvierders binnenkort wel hun coronapas tonen voor ze een afgehuurde zaal binnen gaan - iets wat nu nog niet het geval is. Een maximumaantal of een mondmaskerplicht liggen moeilijker. “Nu mag alles op een privéfeest en dat willen we liefst zo houden”, zegt een federale vicepremier. En ja: ook dansen zou dan nog mogen.

Telewerk

De files tonen dat er nog serieus wat winstmarge te boeken is bij het telewerken. De federale regering wil overgaan tot een gedeeltelijke verplichting van 3 à 4 dagen thuis. De Vlaamse regering krijgt het woord ‘verplichting’ moeilijk over haar lippen. “Er moet maximaal thuis gewerkt worden, maar moet het dan ‘verplicht’ 4 dagen zijn? Het mag bedrijven niet ontwrichten”, klinkt het daar. Wat ook meespeelt: alleen als het verplicht wordt, kunnen bedrijven gecontroleerd worden. Voor de contactberoepen - traditioneel een groep die getroffen wordt door de coronamaatregelen - zou er niets veranderen.

Verplichte vaccinatie

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) wil vandaag ook het thema van de verplichte vaccinatie voor alle volwassenen op tafel leggen. De Franstalige socialisten vinden het onlogisch dat zorgpersoneel ontslagen kan worden als ze niet gevaccineerd zijn, maar dat er geen algemene verplichting is. Ook federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) toonde zich daar al voorstander van. Premier De Croo vindt dan weer dat het “voor iedereen een vrije keuze moet zijn.”

