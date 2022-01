“Dit kan en zál morgen opnieuw gebeuren”: forensisch psychiater luidt de noodklok na dood van Dean

Britse premier Johnson kondigt einde van meeste coronamaat­re­ge­len in Engeland aan: vanaf volgende week geen mondmas­kers, telewerk of coronapas meer

De Britse premier Boris Johnson heeft woensdag in het parlement de opheffing in Engeland aangekondigd van een reeks maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De versoepeling gaat volgende week donderdag in, vroeger dan verwacht. De huidige regels zouden op 26 januari worden herzien.

14:55