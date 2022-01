“Dit kan en zál morgen opnieuw gebeuren”: forensisch psychiater luidt de noodklok na de recidive te veel

Ook vriendin van Dave De Kock opgepakt: “Ze was zwaar onder invloed van alcohol en loog om haar partner te beschermen”

Na Dave De Kock is ook zijn Nederlandse vriendin opgepakt. Dat is bevestigd aan onze redactie. Bij haar arrestatie was ze zwaar onder invloed van alcohol. Tegen de politie had ze eerder gelogen om haar partner te beschermen. Ze hielp ook bij de smoesjes, zodat de moeder van Dean op het verkeerde been gezet werd. Het Oost-Vlaamse parket heeft een persstop afgekondigd en kan geen informatie over het onderzoek meer bevestigen.

18 januari