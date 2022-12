Dit jaar is wereldwijde energiebesparing vier keer zo groot als in 2021

Minister Peeters: “Voor meer dan helft van gevaarlij­ke verkeers­pun­ten is oplossing in zicht”

Van de 300 gevaarlijke punten op de nieuwe dynamische lijst met gevaarlijke punten in het verkeer zijn er intussen 122 aangepakt. Voor 96 van de resterende 178 punten is er een oplossing in zicht. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bekendgemaakt. De Open Vld-minister maakt in de periode 2022-2023 maar liefst 41 miljoen euro vrij voor het wegwerken van gevaarlijke punten.

