Dit is wat je ziet op eerste beeld van James Webb Space Telescope: “13 miljard jaar terug in de tijd kijken”

De eerste foto van de nieuwe James Webb Space Telescope (JWST) is vrijgegeven. De Amerikaanse president Joe Biden deelde maandagavond rond 23 uur Belgische tijd de eerste kleurenafbeelding van duizenden sterrenstelsels die miljarden jaren oud zijn. “De James Webb-telescoop gaat ons veel leren over het universum, bijvoorbeeld over wat er net na de big bang gebeurde”, vertelt wetenschapsexpert Martijn Peters in de studio van HLN LIVE.

De JWST werd op kerstdag 2021 de ruimte in gestuurd en legde daarna een afstand van 1,5 miljoen kilometer af. De telescoop kon deze foto vastleggen na een intens proces van afstellen en configureren. Zo moesten de kenmerkende gouden spiegels van de telescoop in de ruimte uitgevouwen worden en stuk per stuk in de juiste hoek worden gezet. De instrumenten werden bovendien afgekoeld, één ervan tot een temperatuur van 266 graden onder nul.

“Nieuwe kijk op ons universum”

Als eerste test werd de James Webb gericht op een stukje hemel dat de naam SMACS 0723 draagt. “Nu kijken we naar een stukje aan de hemel dat ongeveer een zandkorreltje groot lijkt en daarin zien we plots duizenden sterrenstelsels verschijnen”, vertelt Peters bij HLN LIVE.

De Amerikaanse president Joe Biden (linksvoor) en vicepresident Kamala Harris (rechtsvoor) bekijken de eerste beelden van de James Webb Space Telescoop in het Witte Huis.

Het waren de Amerikaanse president Joe Biden en vicepresident Kamala Harris die dit eerste beeld van de Webb-telescoop onthulden tijdens een persconferentie. Biden noemde het beeld en het werk van de telescoop “een nieuwe kijk op ons universum.”

Sterrenstelsels die nooit eerder werden waargenomen

SMACS 0723 bevat sterrenstelsels die zo massief zijn dat ze licht afbuigen. Daardoor zijn er objecten te zien die nog verder verwijderd liggen van ons. SMACS 0723 is vanop de zuidelijke hemisfeer van onze planeet (en dus niet vanuit België) te zien in het sterrenbeeld Vliegende Vis of Volans.

Vele van de duizenden sterrenstelsels die te zien zijn op de foto werden voor het eerst vastgelegd door de JWST. Het gaat in sommige gevallen om de zwakste infrarode straling die we ooit hebben waargenomen. De foto is een samenstelling van verschillende beelden die de JWST heeft vastgelegd op verschillende golflengtes. Het resultaat was een composiet in grijswaarden, die met filters werden ingekleurd.

“Grote impact binnen de wetenschap”

Dat de JWST succesvol gelanceerd en ingesteld werd zonder al te veel problemen, is op zich al een mirakel te noemen. Wat we vanaf nu dankzij de ruimtetelescoop kunnen waarnemen, zal voor een hoop nieuwe kennis zorgen. “Alle wetenschappelijke data gaat binnenkort vrijgegeven worden en onderzoekers gaan er los op gaan. Ze gaan het gebruiken om te achterhalen wat daar gebeurt, hoe bepaalde sterren zich vormen en wat er gebeurde na de oerknal. Er gaat massaal veel onderzoek gedaan worden op deze data”, vertelt Peters.

De JWST kan ook licht waarnemen dat bijna net zou oud is als het universum zelf. “Dat konden we met de Hubble-telescoop niet waarnemen, maar wel met de speciale instrumenten van de James Webb-telescoop”, aldus Peters.

Daarnaast zullen we naar de geboorte van sterren kunnen kijken, maar ook naar planeten rond andere sterren dan onze zon. Dat kan helpen in de zoektocht naar leven op andere plaatsen, vertelt onze wetenschapsexpert: “We gaan ook kunnen en te weten komen of planeten atmosferen hebben die leefbaar zijn en of er de bouwstenen aanwezig zijn voor leven.”

Opvolger van Hubble-ruimtetelescoop

De JWST is honderd keer gevoeliger dan de beroemde ruimtetelescoop Hubble, die zijn einde nadert. De James Webb kan zo licht detecteren dat één miljard jaar ouder is dan wat de Hubble kon vastleggen. Ook vallen er verschillende objecten te onderscheiden die op foto’s van de Hubble eruit zagen als één object.

Om dit eerste beeld te creëren, verzamelde de Webb-telescoop gedurende 12,5 uur licht van verschillende golflengten. De Hubble had weken de tijd nodig om foto’s te maken van de SMACS 0723-cluster aan sterrenstelsels.

De James Webb heeft achttien zeshoekige spiegels die aan elkaar zitten, maar los van elkaar kunnen bewegen om scherp te stellen. De spiegel is gemaakt van beryllium, met daarbovenop een miniem laagje goud van 100 nanometer dik. Dat is duizend keer zo dun als een menselijke haar of een vel papier. Beryllium is een onedel metaal dat licht en sterk is en goed bestand tegen extreme kou. Het goud zorgt ervoor dat de spiegel beter in staat is infrarood licht te zien.

Het Amerikaans-Europees-Canadese project kost in totaal ongeveer 8 miljard euro. James Webb zou tot 20 jaar operationeel kunnen blijven. Dinsdagnamiddag om 16.30 uur worden nog beelden vrijgegeven die de JWST heeft gemaakt.

