Dit is waarom je je haar beter niet aan de lucht laat drogen Valérie Wauters

13 augustus 2018

17u00

Bron: Yahoo, Cosmopolitan 2 Het is geen geheim dat hitte slecht is voor je haar. Maar wie dacht dat je lokken gewoon aan de lucht laten drogen een minder schadelijk alternatief is, is eraan voor de moeite.

Zelf ben ik er geen fan van om mijn lokken gewoon vrij te laten drogen na een wasbeurt (hallo, coupe ontploft!), maar heel wat vrouwen in mijn omgeving vinden het wel een goed alternatief voor een snelle blow-dry met de haardroger. Toch is je haar gewoon aan de lucht laten drogen niet zo goed als je wel zou denken. Dit is waarom.

Je haar bestaat uit een schorslaag, die de vorm van een haarlok bepaalt, en haarschubben, die als een soort van dakpannen de haarschors beschermen. Wanneer ons haar nat is, zwelt de schorslaag op en voert ze druk uit op de schubben. Hierdoor gaan onze haren makkelijk afbreken, met lelijke gespleten punten tot gevolg.

Daarnaast verliest ons haar wanneer het nat is ook zijn kracht. Nat haar is maar half zo stevig als droog haar, wat meteen ook verklaart waarom je je natte lokken best niet met de borstel te lijf gaat. Tenminste: als je er geen coupe frisé aan wil overhouden.

Bovendien verwijder bij het wassen de natuurlijke beschermlaag van het haar. Onze talgklieren produceren immers vet om onze lokken tegen het breken en uitdrogen te beschermen. Natte haren zijn dus eens zo kwetsbaar als een droge coupe.

Maar hoe moet je je haar dan wel drogen, als zowat alles schadelijk blijkt voor je lokken? Vooral door heel voorzichtig te werk te gaan, zo blijkt. Dep na het wassen je haar voorzichtig droog met een handdoek, en let er daarbij op dat je zeker niet te hard wrijft. Neem vervolgens de haardroger en blaas op de koelste stand het meeste vocht uit je lokken. Pas daarna kan je de temperatuur wat hoger zetten om je coupe in model te brengen.