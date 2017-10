Dit is volgens kenners de mooiste plaats van Australië (en je hebt er waarschijnlijk nog nooit van gehoord) Arne Down Under: Vlog 13 18u51 0 screenshot In Rainbow Beach heeft Arne een date met een speciale madam, die hem meeneemt naar de volgens haar "mooiste plaats van Australië". Het is Carlo Sandblow, een natuurwonder zo prachtig dat Arne ervan begint te moonwalken. Hij bezoekt ook het grootste zandeiland ter wereld en gaat kajakken met een Hollander om de prachtige walvissen en dolfijnen van vorige week nog eens te zien.







Vier maanden lang trekt Arne Vanhaecke in Australië rond met zijn gitaar in de hoop er snel aan de bak te komen met zijn muziek. Iedere dinsdag en vrijdag om 19.00 uur lanceert hij de vlog 'Arne Down Under' op HLN.





Wil je Arne een tip geven, aanmoedigen of gewoon eens hallo zeggen? Je kan hem bereiken via WhatsApp op het nummer 0474/49.13.00 of via mail: arne@hln.be.