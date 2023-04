Dit is het scheldwoord waarvoor beroemde presentator ‘Fox News’ is ontslagen

In zijn tv-show op Fox News mocht de conservatieve presentator Tucker Carlson veel zeggen. Maar dat hij aan de deur werd gezet, zou te maken hebben met één bepaald scheldwoord dat hij in een privébericht gebruikte ten opzichte van een van zijn bazen. Het ‘k-woord’ kost nu een van de beroemdste werknemers uit de VS zijn job, schrijft New York Magazine.

KIJK. Wie is Tucker Carlson, het woeste gezicht van Fox News?

Tucker Carlson was een pro-Trump commentator bij Fox News en wist een enorm publiek aan te trekken. De plotselinge ‘scheiding’ met de zender volgt op een rechtszaak waarbij Fox News Media en de moedermaatschappij Fox Corporation schikten met ‘Dominion Votings Systems’ voor meer dan 700 miljoen euro.

Die onderneming stelde grote schade te hebben geleden door beweringen die waren geuit in de show van Carlson. Hij stelde na de verkiezingen in de VS dat de stemmentelmachines van Dominion niet deugden en misbruikt werden om de uitslagen in het voordeel van de Democratische tegenstander van ex-president Donald Trump, de huidige president Joe Biden, te laten uitkomen.

Volgens Dominion maakte Fox News zich met Carlson en zijn redactie in shows schuldig aan laster. Laster is juridisch onwaarheden verkondigen over iemand, wetende dat het niet waar is.

K-woord

Dat is volgens ‘The Wall Street’ Journal evenwel niet de reden waarom Tucker aan de deur werd gezet. In een conversatie over het dispuut met Dominion zou de ster-presentator tegen een senior executive het woord ‘kut’ (in het engels ‘cunt’) gebruikt hebben. Wie die senior executive was, vermeldt de krant niet. Wel schrijft ze dat meerdere bronnen bevestigen dat de beslissing om hem te ontslaan rechtstreeks is genomen door de familie Murdoch en Suzanne Scott, CEO van Fox News.

KIJK. Zo maakte FOX News ontslag Tucker Carlson bekend