Dirk Ramaekers: "Circa 255.000 doses van Pfizer versneld geleverd”

“Evenveel telewerk als tijdens eerste lockdown, slechter weer zorgt nu voor meer mobiliteit”

17:03 Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties zijn om 16 uur aangekomen in de Wetstraat voor een dringend overleg over de naleving van het verplichte telewerk met premier Alexander De Croo (Open Vld) en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). VBO-topman Pieter Timmermans erkent het belang van de maatregel, maar volgens hem is er “helemaal geen probleem met telewerk”, zei hij voor aanvang van het gesprek. Volgens Timmermans wordt er even veel aan telewerk gedaan als tijdens de eerste lockdown.