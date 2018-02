Dirk Frimout over raketlancering Elon Musk: "Die Tesla was niet nodig... maar de rest was spectaculair"

"Mars is niet voor morgen, maar er is een wil om er te geraken"

Philippe Ghysens

07 februari 2018

17u34

1

Elon Musk heeft met succes een raket met een Tesla aan boord de ruimte in gestuurd. Volgende halte: Mars? “Dit is véél meer dan een reclamestunt”, reageert Dirk Frimout ethousiast. “Mars is niet voor morgen, maar je ziet wel dat er een wil is om er te geraken.”