Dierentuin Zürich verliest opnieuw olifant door virusinfectie

Eerder bezweken het stiertje Umesh (2) en het vrouwtje Omysha (8) al aan het virus, dat veel slachtoffers maakt onder jonge olifanten. “Een derde olifant kwijtraken door dit angstaanjagende virus in zo’n korte tijd is tragisch”, zei directeur Severin Dressen in de Zwitserse media. “Het is een heel trieste dag. Het is extra frustrerend dat we machteloos staan tegen dit virus ondanks de beste medische zorg van het universiteitsziekenhuis voor diergeneeskunde.”