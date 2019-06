Diefstal, seksuele intimidatie en spionage: het imago van Uber kreeg een forse deuk Redactie

Uber startte in 2009 als alternatieve taxidienst. De dienst werkt via een app op je smartphone en is ondertussen actief in minstens 63 landen. Het zijn vooral privéauto’s die mensen vervoeren. Voor de gevestigde taxisector is Uber niets meer dan een illegale concurrent. In tal van landen komen taxichauffeurs dan ook op straat om te protesteren tegen de komst van Uber. Het bedrijf wilde de markt veroveren en ontwikkelde een reeks technieken in de strijd tegen de concurrenten. Zo kon Uber al de gegevens van hun concurrerende chauffeurs oproepen, hen contacteren en hen proberen te overtuigen om voor Uber te komen werken. Door het ene schandaal na het andere kreeg het imago van Uber een forse deuk. Dat zorgde ervoor dat CEO Travis Kalanick midden 2017 ontslag moest nemen.

De volledige aflevering van Telefacts Zomer kan je morgenavond bekijken om 21.45 uur bij VTM.