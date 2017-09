Deze zangeres (41) ziet er twintig jaar jonger uit en dat leidt tot problemen MVDB

Een Oekraïense zangeres zal de paspoortcontrole op een Turkse luchthaven nog lang heugen. Frontvrouw Natalia Dzenkiv van de groep Lama maakte zich op om terug te vliegen naar haar thuisland na een vakantie in Turkije. Toen de agenten haar paspoort onder ogen kregen, keken die raar op. Er stond immers vermeld dat Dzenkiv 41 jaar oud was, terwijl de vrouw die voor hen stond toch zo'n twintig jaar jonger leek.

Dzenkiv werd meteen meegenomen voor verhoor. De agenten vermoedden dat er fraude in het spel was. Toen de zangeres vernam waarom ze werd ondervraagd, barstte ze in een lachen uit. "Ik krijg wel vaker complimenten over mijn uiterlijk, maar ik kon me nooit voorstellen dat dit me zo in de problemen zou brengen", verklaarde ze aan Britse media.

Andere passagiers van de terugvlucht konden de agenten ervan overtuigen dat Dzenkiv wel degelijk de waarheid sprak en dat er van paspoortfraude geen sprake was. Als dankbaarheid deelde ze handtekeningen uit en poseerde ze voor selfies. Ze kon alsnog met de geplande terugvlucht mee. Dzenkivs groep Lama werd in 2005 opgericht. In 2007 won de groep de award voor Beste Oekraïense Artiest op de MTV European Music Awards.

